В Интернете оживили снесенную в Екатеринбурге телебашню
На ролике легендарный недострой успел попрощаться с горожанами.
На ролике легендарный недострой успел попрощаться с горожанами.
Екатеринбургский портал 66.ru оживил недостроенную телебашню, которую снесли в минувшую субботу, 24 марта. Телебашня «оживает» на ролике, который на момент написания текста собрал чуть больше 2000 просмотров. Видео так и называется — «Последнее утро телебашни».
По версии СМИ, вышка успела попрощаться с десятками тысяч горожан, которые приехали посмотреть на ее снос. Многие из уральцев искренне расстроились, ведь легендарный недострой за 27 лет (башню строили с 1983 по 1991 годы) стал неофициальным символом города.
— В тот день мы все видели, как она упала. Многие рано утром в субботу пришли к ней попрощаться. Другие смотрели онлайн. Одни грустили, другие радовались, третьи надеялись, что она вообще не рухнет. Так или иначе, мы все с ней простились. А она с нами — нет. Мы решили это исправить и сняли последнее утро ожившей телебашни. Посмотрите, — рассказали создатели ролика.
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