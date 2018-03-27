В Интернете оживили снесенную в Екатеринбурге телебашню

По версии СМИ, вышка успела попрощаться с десятками тысяч горожан, которые приехали посмотреть на ее снос. Многие из уральцев искренне расстроились, ведь легендарный недострой за 27 лет (башню строили с 1983 по 1991 годы) стал неофициальным символом города.

— В тот день мы все видели, как она упала. Многие рано утром в субботу пришли к ней попрощаться. Другие смотрели онлайн. Одни грустили, другие радовались, третьи надеялись, что она вообще не рухнет. Так или иначе, мы все с ней простились. А она с нами — нет. Мы решили это исправить и сняли последнее утро ожившей телебашни. Посмотрите, — рассказали создатели ролика.