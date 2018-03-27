Бывший украинский гимнаст переехал в Новосибирск и получил гражданство РФ

Как сообщает ТАСС, 24-летний Олег Степко официально стал гражданином России.

— Длительный процесс оформления российского гражданства завершен, в конце прошлой недели он принес присягу гражданина России. Сегодня он должен уже получить паспорт, — уточнил тренер спортсмена Владимир Кочнев.

Олег Степко, несмотря на свой относительно молодой возраст, уже успел принять участие в двух олимпиадах, а также завоевать медали континентальных и мировых первенств. Причем под разными флагами. Сначала спортсмен, родившийся в Запорожье, выступал за сборную Украины. А с 2014 года стал представлять Азербайджан. Примечательно, что за свои спортивные достижения гимнаст имеет государственные награды обеих стран.