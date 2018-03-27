Бывший украинский гимнаст переехал в Новосибирск и получил гражданство РФ
Во вторник Олег Степко должен получить паспорт.
Во вторник Олег Степко должен получить паспорт.
Как сообщает ТАСС, 24-летний Олег Степко официально стал гражданином России.
— Длительный процесс оформления российского гражданства завершен, в конце прошлой недели он принес присягу гражданина России. Сегодня он должен уже получить паспорт, — уточнил тренер спортсмена Владимир Кочнев.
Олег Степко, несмотря на свой относительно молодой возраст, уже успел принять участие в двух олимпиадах, а также завоевать медали континентальных и мировых первенств. Причем под разными флагами. Сначала спортсмен, родившийся в Запорожье, выступал за сборную Украины. А с 2014 года стал представлять Азербайджан. Примечательно, что за свои спортивные достижения гимнаст имеет государственные награды обеих стран.
В 2017 году Олег Степко переехал в Новосибирск. Здесь он живет и тренируется. По словам личного тренера, в ближайшем будущем спортсмен планирует выступить на чемпионате России и побороться за место в составе национальной команды. В 2020 году Степко может стать обладателем уникального достижения — выступить на Олимпиадах под флагами трех разных государств.
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