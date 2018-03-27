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11:47 (мск), источник: VN.ru

Андрей Травников начал митинг в Новосибирске с минуты молчания

Минутой молчания встретили 207-ю годовщину образования Росгвардии в Центральном парке культуры и отдыха 27 марта. Все развлекательные спектакли и концерты, в том числе и авиашоу, запланированные на сегодня в Новосибирске и районах области, отменены.

Сегодня, 27 марта, на митинге в честь 207-й годовщины со дня образования войск национальной гвардии РФ принял участие врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Мероприятие, которое изначально планировалось как праздник, началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в Кемерове.

«На фоне трагических событий не могу не выразить свою скорбь и соболезнования семьям погибших, — сказал Андрей Травников. — Благодарю всех военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии за добросовестное исполнение служебных обязанностей по поддержанию правопорядка, обеспечению общественной безопасности и желаю успеха в несении службы, здоровья и семейного благополучия».

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На митинге в честь Росгвардии новосибирцы могли отведать традиционную гречневую кашу с тушенкой на полевой кухне, узнать об истории оружия разных эпох: от винтовок времен ВОВ до современных моделей. А вот запланированное в честь праздника авиашоу отменили.

Кроме того, министерство культуры Новосибирской области отменило развлекательные мероприятия в честь Международного дня театра и другие постановки 27 марта. «Новосибирская область скорбит вместе с Кузбассом по погибшим и выражает соболезнования их родным и близким, — сказал врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников. — Мы пересмотрели программы областных подведомственных учреждений культуры на 27 марта и приняли решение перенести концерты и спектакли, которые имеют развлекательный характер. Также в этот день в Новосибирской области отменены все праздничные мероприятия, посвященные Всемирному дню театра.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался днем 25 марта. На сегодняшний день известно о гибели 64 человек. В Кузбассе объявлен трехдневный траур в честь погибших. На помощь в ликвидации пожара из Новосибирской области направили 50 спасателей.

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