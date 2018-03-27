В Омске из торгового комплекса эвакуировали людей

Сегодня, 27 марта, в первой половине дня возле МФК «Миллениум» собралась большая толпа, что обеспокоило омских пользователей «ВКонтакте». В городских пабликах стали появляться публикации с фотографиями собравшихся возле торгового комплекса людей и вопросами от омичей.

Анастасия Бондина, подписчица сообщества «Омск ВК»:

— Никто не знает, что сейчас происходит у «Миллениума»? Очень большое скопление людей на улице около центра.

Как предполагают комментаторы паблика, из-за трагедии в Кемерове торговые и развлекательные центры в Омске начали проверять на соответствие правилам безопасности. В сообществе фитнес-клуба Grand Fitness Hall сообщили, что в МФК «Миллениум» прошла учебная эвакуация.