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11:27 (мск), источник: Om1.ru

В Омске из торгового комплекса эвакуировали людей

В МФК прошла учебно-плановая тревога.

Сегодня, 27 марта, в первой половине дня возле МФК «Миллениум» собралась большая толпа, что обеспокоило омских пользователей «ВКонтакте». В городских пабликах стали появляться публикации с фотографиями собравшихся возле торгового комплекса людей и вопросами от омичей.

Анастасия Бондина, подписчица сообщества «Омск ВК»:

 — Никто не знает, что сейчас происходит у «Миллениума»? Очень большое скопление людей на улице около центра.

Как предполагают комментаторы паблика, из-за трагедии в Кемерове торговые и развлекательные центры в Омске начали проверять на соответствие правилам безопасности. В сообществе фитнес-клуба Grand Fitness Hall сообщили, что в МФК «Миллениум» прошла учебная эвакуация.

Судя по сообщению, посетители комплекса не паниковали и, соблюдая предписанные правила безопасности, спокойно покинули помещение.

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