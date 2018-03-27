В Омске из торгового комплекса эвакуировали людей
В МФК прошла
В МФК прошла
Сегодня, 27 марта, в первой половине дня возле МФК «Миллениум» собралась большая толпа, что обеспокоило омских пользователей «ВКонтакте». В городских пабликах стали появляться публикации с фотографиями собравшихся возле торгового комплекса людей и вопросами от омичей.
Анастасия Бондина, подписчица сообщества «Омск ВК»:
— Никто не знает, что сейчас происходит у «Миллениума»? Очень большое скопление людей на улице около центра.
Как предполагают комментаторы паблика,
Судя по сообщению, посетители комплекса не паниковали и, соблюдая предписанные правила безопасности, спокойно покинули помещение.
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