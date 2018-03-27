Первых заслуженных артистов наградили в Хабаровском крае
Мастеров сцены поздравили с Всемирным днём театра.
Мастеров сцены поздравили с Всемирным днём театра.
В Хабаровском крае впервые появились свои заслуженные артисты. Так мастеров сцены региона поздравили с Всемирным днем театра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Награды деятелям культуры вручил зампред правительства — министр культуры края Александр Федосов.
— Вы столько делаете интересного и доброго для людей, — подчеркнул Александр Федосов. — От вас зависит настроение зрителей. Именно вы заставляете их смеяться и плакать. Первыми обладателями звания «Заслуженный артист Хабаровского края» стали артист балета Хабаровского краевого музыкального театра Андрей Крылов, актер драматического театра
— Не знаю, по каким критериям определяли заслуженных артистов Хабаровского края, но очень приятно оказаться в их числе, — признался Андрей Крылов. — Пока же меня просто распирает от счастья.
Кроме того, по результатам краевого конкурса в области театрального искусства звание «Лауреат премии губернатора Хабаровского края в области театрального искусства 2017 года» с вручением диплома и денежной премии было присуждено в следующих категориях:
«Лучшая режиссёрская работа года» — Ольга Подкорытова за спектакль «Поляна сказок» (театр кукол).
«Лучшая мужская роль» — Дмитрий Кишко за образ графа Волконского в спектакле «Муравьёв. Граф Амурский» (Хабаровский краевой театр драмы).
«Лучшая женская роль» — Евгения Колтунова за образ мамаши в спектакле «Цацики идёт в школу» (ТЮЗ).
«Надежда сцены» — Елизавета Азаренкова за роль в спектакле «Стеклянный зверинец» (Комсомольский театр драмы).
«Балетмейстер года» — Ольга Козорез, спектакль «Спящая красавица» (Хабаровский краевой музыкальный театр).
«Художник года» — Сергей Ким за сценографическое решение спектакля «Золотой телёнок» (театр «Триада»).
«Событие года» —
«За вклад в развитие театрального искусства Хабаровского края» — Виталий Черятников (Хабаровский краевой музыкальный театр).
Также группе актёров из разных театров края были вручены благодарственные письма. Среди лауреатов — заслуженная артистка России Светлана Царик, Владимир Паршев, Лидия Феклистова, Валентина Любичева, Андрей Ярмошевич и другие.
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