Синоптики рассказали о последнем снегопаде в Москве в этом сезоне

Источник: РИА Новости

«За ночь в Москве выпало от 1 до 3 сантиметров снега, это прирост свежевыпавшего снега. За сегодняшний день, поскольку процесс уже идет на убыль, мы ожидаем, что еще 1 сантиметр в Москве добавится. Пока высота снега значительная в Москве, она составляет где-то 43−50 сантиметров, это много и значительно больше нормы», — сказала Позднякова, отметив, что норма марта составляет 34 миллиметра.

По ее словам, это будет последний в этом месяце значительный снегопад. «Уже потом погода будет без существенных осадков и прироста снега не будет, а наоборот высота снега будет уменьшаться за счет более высокой температуры в дневное время», — сказала специалист.

Она также отметила, что выпавший снег растает не сразу.

Он примерзнет, так как температура воздуха будет отрицательная. Татьяна Позднякова Главный специалист столичного метеобюро