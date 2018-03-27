Малые народы Приморья перепишут в следующем году

Источник: Комсомольская правда

В 2019 году в пилотном режиме начнется перепись коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщили в минвостокразвития.

«Мы понимаем, что это ответственный и трудоемкий процесс. Пока мы ведем переговоры с нашими регионами. И это возможно сделать в пилотном режиме. Например, Томская область, Карелия — там, где компактно проживают коренные народы. Мы попробуем сделать несколько пилотных проектов в течение 2019 года», — член комитета Госдумы по делам национальностей, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.

Напомним, федеральное агентство по делам национальностей подготовило законопроект, предполагающий создание реестра коренных малочисленных народов России. В него будут включены граждане, которые «проживают в местах традиционного проживания, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и ведут традиционный образ жизни». Планируется, что реестр облегчит получение представителями коренных малочисленных народов преференций, связанных с пользованием землей и промыслами.

Добавим, что в Приморье сегодня проживает примерно десять коренных малочисленных народов. Это не только более-менее известные удэгейцы, нанайцы и тазы, но и эскимосы, айны и алеуты.