Малые народы Приморья перепишут в следующем году
Счет некоторым из них идет даже не на десятки, а просто на людей.
Счет некоторым из них идет даже не на десятки, а просто на людей.
В 2019 году в пилотном режиме начнется перепись коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщили в минвостокразвития.
«Мы понимаем, что это ответственный и трудоемкий процесс. Пока мы ведем переговоры с нашими регионами. И это возможно сделать в пилотном режиме. Например, Томская область, Карелия — там, где компактно проживают коренные народы. Мы попробуем сделать несколько пилотных проектов в течение 2019 года», — член комитета Госдумы по делам национальностей, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.
Добавим, что в Приморье сегодня проживает примерно десять коренных малочисленных народов. Это не только
Как сообщила сотрудник департамента внутренней политики Приморья Татьяна Табунщикова, «по последней переписи населения, в Приморском крае проживает 1,8 тысячи удэгейцев, однако в местах традиционного проживания, а это пять районов региона, их намного меньше: 793 человека. Нанайцы — 383 человека. Такой народ как тазы проживает исключительно в Приморье: их у нас 253 человека. Есть и другие народы, но их численность крайне мала. Например, эвенки — 130, ульчи — 19, орочи — 19, эскимосы — 8, алеуты — 4 и айны — 4».
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