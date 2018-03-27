Руководители воронежского «Факела» встретятся с фанатами

В четверг, 29 марта, на клубной базе в Тенистом состоится встреча руководства ФК «Факел» с представителями фанатских движений, сообщили в пресс-службе воронежского футбольного клуба. Начало встречи — в 19.00.

Кстати, в среду, 28 марта, «Факел» проведет открытую тренировку на Центральном стадионе профсоюзов. На ней можно будет пообщаться с футболистами, тренерами и руководителями нашего клуба. Открытая тренировка начнется в 16.00.