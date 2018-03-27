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13:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Руководители воронежского «Факела» встретятся с фанатами

Активных болельщиков приглашают приехать на базу клуба в Тенистый 29 марта.

В четверг, 29 марта, на клубной базе в Тенистом состоится встреча руководства ФК «Факел» с представителями фанатских движений, сообщили в пресс-службе воронежского футбольного клуба. Начало встречи — в 19.00.

Кстати, в среду, 28 марта, «Факел» проведет открытую тренировку на Центральном стадионе профсоюзов. На ней можно будет пообщаться с футболистами, тренерами и руководителями нашего клуба. Открытая тренировка начнется в 16.00.

Напомним, о сразу двух публичных мероприятиях объявили после поражения «Факела» от питерского «Зенита-2» — 0:1 на родном стадионе, ставшее третьим подряд. От спасительного 15 места, дающего возможность остаться на следующий сезон в ФНЛ, нашу команду отделяют девять очков.

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