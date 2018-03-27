Что делать, если в торговом центре начался пожар
Как правильно вести себя в торговом центре в случае пожара и как помочь выбраться из горящего здания детям, читайте в материале РИАМО.
Как правильно вести себя в торговом центре в случае пожара и как помочь выбраться из горящего здания детям, читайте в материале РИАМО.
Особенности пожара в ТЦ
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который 25 марта 2018 года унес жизни 64 человек, стал одним из крупнейших в России за последние сто лет. В Московском регионе в прошлом году также произошли крупные пожары в торговых центрах «РИО» на Дмитровском шоссе в июне 2017 года и «Синдика» в октябре 2017 года. Тогда жертв удалось избежать.
Самыми распространенными причинами пожаров в торговых центрах специалисты МЧС называют аварийный режим работы электрооборудования, неисправность или отказ работы электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.
Особенность пожаров в торговых центрах заключается в быстром распространении огня, плотном и очень ядовитом задымлении и высоком температурном режиме. Сложности пожарным добавляют и сотни людей, которые в панике мечутся по ТЦ в поисках выхода.
Периодически в торговых центрах проходят проверки, в ходе которых выявляются нарушения. По данным МЧС, торговые центры относятся к категории значительного риска и могут проверяться не чаще одного раза в четыре года.
Сотрудники МЧС и Госпожнадзора регулярно проводят тренировки и учения в торговых центрах, чтобы все сотрудники ТЦ были готовы к быстрому грамотному реагированию на возможную нештатную ситуацию.
Правила безопасности
В МЧС напоминают, что при обнаружении огня, дыма или запаха гари нужно сразу поднимать тревогу и немедленно вызывать пожарную помощь по телефону «101» или «112».
Так как многие торговые центры имеют большую площадь и уникальную планировку, всем гостям ТЦ и ТРЦ рекомендуют запоминать свой маршрут, обращать внимание на расположение основных и запасных эвакуационных выходов. По возможности, стоит изучить план эвакуации при пожаре, размещенный на каждом этаже торгового центра. В нем указаны пути эвакуации, аварийные и эвакуационные выходы, а также расписан регламент поведения в условиях ЧС.
МЧС России рекомендует следовать простым правилам, которые помогут сохранить вашу жизнь и жизни окружающих людей:
Как помочь детям
Дети, оказавшиеся в месте возгорания без сопровождения взрослых, могут пострадать или погибнуть в первую очередь. Большинство детей в возрасте до 18 лет еще не способны адекватно себя вести в чрезвычайной ситуации.
Детям, попавшим в чрезвычайную ситуацию, нужно искать в толпе стабильного взрослого.
Поэтому именно взрослый должен попытаться организовать группу детей, если они оказались в экстремальной ситуации без родителей.
Взрослым психолог дает следующие рекомендации:
По мнению психолога, научить детей правильно вести себя при пожаре или в любой другой опасной ситуации практически невозможно, поэтому взрослые должны начинать с себя.
«В любой экстремальной ситуации взрослый человек должен помнить, что он взрослый, стать стабильным и не паниковать», — напоминает
В такой ситуации нужно вспомнить все способы саморегуляции: сесть, глубоко дышать, выпить воды, понять, не потеряна ли связь с происходящим, как часто бывает во время стресса. И только потом начинать действовать.
Те же рекомендации специалист дает родственникам оказавшихся в зоне ЧС.
«Прежде всего нужно не забывать о себе. Это как в самолете — в случае разгерметизации салона мы сначала надеваем маску себе, а потом ребенку. Дестабилизированный взрослый не помощник детям», — предупреждает психолог.
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