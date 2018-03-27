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11:43 (мск), источник: РИАМО

Что делать, если в торговом центре начался пожар

Как правильно вести себя в торговом центре в случае пожара и как помочь выбраться из горящего здания детям, читайте в материале РИАМО.

Особенности пожара в ТЦ

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который 25 марта 2018 года унес жизни 64 человек, стал одним из крупнейших в России за последние сто лет. В Московском регионе в прошлом году также произошли крупные пожары в торговых центрах «РИО» на Дмитровском шоссе в июне 2017 года и «Синдика» в октябре 2017 года. Тогда жертв удалось избежать.

Самыми распространенными причинами пожаров в торговых центрах специалисты МЧС называют аварийный режим работы электрооборудования, неисправность или отказ работы электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Особенность пожаров в торговых центрах заключается в быстром распространении огня, плотном и очень ядовитом задымлении и высоком температурном режиме. Сложности пожарным добавляют и сотни людей, которые в панике мечутся по ТЦ в поисках выхода.

Периодически в торговых центрах проходят проверки, в ходе которых выявляются нарушения. По данным МЧС, торговые центры относятся к категории значительного риска и могут проверяться не чаще одного раза в четыре года.

Сотрудники МЧС и Госпожнадзора регулярно проводят тренировки и учения в торговых центрах, чтобы все сотрудники ТЦ были готовы к быстрому грамотному реагированию на возможную нештатную ситуацию.

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Правила безопасности

В МЧС напоминают, что при обнаружении огня, дыма или запаха гари нужно сразу поднимать тревогу и немедленно вызывать пожарную помощь по телефону «101» или «112».

Так как многие торговые центры имеют большую площадь и уникальную планировку, всем гостям ТЦ и ТРЦ рекомендуют запоминать свой маршрут, обращать внимание на расположение основных и запасных эвакуационных выходов. По возможности, стоит изучить план эвакуации при пожаре, размещенный на каждом этаже торгового центра. В нем указаны пути эвакуации, аварийные и эвакуационные выходы, а также расписан регламент поведения в условиях ЧС.

МЧС России рекомендует следовать простым правилам, которые помогут сохранить вашу жизнь и жизни окружающих людей:

  • в случае задымления в здании ТЦ должна сработать система автоматической пожарной сигнализации и запущена система оповещения. Нужно действовать согласно рекомендациям, которые будет слышно через громкоговорители;
  • постарайтесь сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Помогите детям, пожилым людям, инвалидам, находящимся рядом с вами;
  • не поднимайтесь на более высокие этажи и не пытайтесь спрятаться в отдаленных помещениях;
  • старайтесь защитить органы дыхания от вредных продуктов горения. Лучше всего сделать это с помощью влажной ткани;
  • детей ведите впереди, держа их за плечи, малышей можно взять на руки или посадить себе на плечи;
  • если задымление очень сильное, нужно наклониться или лечь на пол и ползти к выходу;
  • старайтесь не делать глубоких вдохов, лучше дышать поверхностно и минимизировать количество вдохов;
  • не пользуйтесь лифтами и эскалаторами и следуйте к ближайшим эвакуационным выходам. Необходимо спуститься по лестницам и покинуть здание.

Как помочь детям

Дети, оказавшиеся в месте возгорания без сопровождения взрослых, могут пострадать или погибнуть в первую очередь. Большинство детей в возрасте до 18 лет еще не способны адекватно себя вести в чрезвычайной ситуации.

Детям, попавшим в чрезвычайную ситуацию, нужно искать в толпе стабильного взрослого.
Виктория Чал-Борю
Психолог, научный сотрудник Центра практической психологии

Поэтому именно взрослый должен попытаться организовать группу детей, если они оказались в экстремальной ситуации без родителей.

Взрослым психолог дает следующие рекомендации:

  • старайтесь быть немногословными и говорить очень четко, так как подростки очень хорошо понимают инструкции («Ребята, спокойно! Идем направо! Держимся за руки!»);
  • детей младшего возраста нужно взять за руку или держать за плечи, а самых маленьких лучше взять на руки — для них это будет хорошей поддержкой в чрезвычайной ситуации;
  • детей лучше построить и строем идти к выходу. При этом подростков можно попросить взять за руку детей младшего возраста.

По мнению психолога, научить детей правильно вести себя при пожаре или в любой другой опасной ситуации практически невозможно, поэтому взрослые должны начинать с себя.

«В любой экстремальной ситуации взрослый человек должен помнить, что он взрослый, стать стабильным и не паниковать», — напоминает Чал-Борю.

В такой ситуации нужно вспомнить все способы саморегуляции: сесть, глубоко дышать, выпить воды, понять, не потеряна ли связь с происходящим, как часто бывает во время стресса. И только потом начинать действовать.

Те же рекомендации специалист дает родственникам оказавшихся в зоне ЧС.

«Прежде всего нужно не забывать о себе. Это как в самолете — в случае разгерметизации салона мы сначала надеваем маску себе, а потом ребенку. Дестабилизированный взрослый не помощник детям», — предупреждает психолог.

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