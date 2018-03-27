Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ Джонсону на неподобающее оскорбление удивил британцев
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Александр Ревва отпраздновал 5-летие дочки в Париже (фото)
Что не так с торговыми центрами в России
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Эксперт: Новая ракета Путина меняет баланс в мире
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Неузнаваемая Кристина Агилера снялась для глянца
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Россиянам могут запретить работать по совместительству
Путин раскритиковал мэра Кемерова
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10Луминале-2018
13:12 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Вторая после Apple: что стоит за успехом компании Amazon

Компания Amazon была основана в 1994 году, а сейчас она занимает по уровню капитализации второе место после компании Apple, перегнав корпорацию Alphabet, которая стоит за поисковиком Google.

Сколько денег вы тратите на покупки в интернет-магазине Amazon? Возможно, намного больше, чем вам кажется, судя по последнему отчету кампании, опубликованному в начале февраля.

Полученная компанией Amazon прибыль за последний квартал 2017 года составила 2 млрд долларов, — это рекордная цифра за всю историю онлайн-ритейлера.

Впрочем, эта история весьма непродолжительна — компания была основана в 1994 году, а сейчас она занимает по уровню капитализации второе место после Apple и опережает корпорацию Alphabet, которая владеет Google.

Такой успех является прямым следствием доминирующего положения Amazon в сфере онлайновых розничных продаж.

Несмотря на то что большинство потребителей по-прежнему предпочитает совершать покупки в оффлайновых магазинах, доля Amazon в потреблении продолжает расти.

В США, например, на каждый доллар, потраченный в сфере электронной коммерции в 2017 году, 44 цента были потрачены на покупки в компании Amazon. Основатель и владелец компании Джефф Безос является самым богатым человеком мира — его состоянии достигло 132 млрд долларов.

Крупнейшим рынком для компании остаются США, причем Amazon занимается не только виртуальной торговлей — в прошлом году она приобрела торговую сеть Whole Foods за 13,7 млрд долларов.

Как обстоят дела у Amazon за пределами США?

Германия

Amazon активно наращивает позиции и в других развитых странах. В Германии, например, 25% расходов потребителей в онлайн-ритейле приходится на Amazon. В период между 2014 и 2016 годами компания удвоила число наименований продуктов на своем немецком сайте и довела его до 229 млн позиций.

Великобритания

В прошлом году Amazon получала около 27 пенсов из каждого фунта, потраченного британцами на покупки. В последнем по времени ежегодном отчете Amazon указывает, что ее доходы в Британии возросли на 19% и достигли 11,4 млрд долларов. Исследования показывают, что никакая иная непродуктовая торговая сеть не зарабатывает в Британии столько, сколько зарабатывает Amazon.

Япония

Среди крупнейших рынков компании Япония является единственной страной, где Amazon не занимает господствующих позиций. Хотя Amazon опередил компанию Rakuten в качестве крупнейшей платформы электронной коммерции, его доля рынка составляет «всего» 20,2%, что на 0,1% больше, чем у крупнейшего конкурента.

Китай

Китай является крупнейшим рынком мира в сфере электронной торговли, а его темпы роста велики. Но доля Amazon в этой стране составляет всего 1%. Китайские компании Alibaba (56,7%) и JD (27,2%) намного опережают Amazon, проводя агрессивные рекламные кампании и снижая цены. На самом деле Amazon даже не входит в пятерку крупнейших розничных компаний, действующих в КНР.

Индия

Amazon запустил свой первый сайт в Индии в 2013 году, стремясь воспользоваться запоздалым пиком в числе онлайновых продаж. Несмотря на то, что по числу интернет-пользователей Индия занимает второе место в мире, в этой стране пока мало распространена электронная торговля. Только 14% индийских интернет-пользователей регулярно совершают покупки в онлайновых магазинах — в Китае их в шесть раз больше.

Судя по всему, стратегия Amazon имела успех — в 2016 году в городской местности Amazon опередил крупнейшую индийскую компанию Flikpart. Она контролирует 32% рынка, но доля Amazon растет и составляет сейчас 31,1%.

Африка

Amazon пока не действует на континенте, хотя в ЮАР компания предоставляет услуги по виртуальному хранению и обработке данных. Африканцы могут заказывать товары в Amazon, но только с зарубежных порталов.

Это предоставляет массу возможностей местным торговым компаниям. Например, нигерийская Jumia была создана в 2012 году и к настоящему времени действует в 14 африканских странах, а в 2016 году стала первой компанией в Африке, которая оценивается в 1 млрд долларов.

Однако ряд факторов — от культурных традиций до трудностей с развитием инфраструктуры — ограничивает рост объема электронной коммерции на континенте. К 2025 году, по оценкам экспертов, оборот оборот онлайн-ритейлеров в Африке может достигнуть 75 млрд долларов. А в Европе в 2016 году эта цифра составляла 650 млрд.

Оптимизм, по мнению экспертов, внушает стремительное распространение мобильных телефонов среди африканцев — на континенте больше людей имеет доступ к смартфонам, чем к источникам питьевой воды.

Бразилия

Amazon стала работать в этой крупнейшей стране Латинской Америки с 2017 года, хотя до этого торговала там только книгами и электроникой. Сообщалось, что в начале марта представители компании побывали в Бразилии, где вели переговоры с целом рядом производителей, которые в будущем могут стать поставщиками сети. Пока что объем продаж в этой стране составил в 2016 году всего 200 млн долларов, хотя сам рынок электронной торговли оценивается в 13,4 млрд долларов.

Испания

Amazon действует в Испании с 2011 года, где компания стала сразу предлагать весь набор товаров, в отличие от других стран, где обычно дело начиналось с продажи книг. Первый логистический центр открылся в Испании в 2012 году. До этого заказы оформлялись в других европейских странах. Рынок электронной торговли в Испании чрезвычайно фрагментирован — там действует 9−10 крупных местных компаний. Доля Amazon составляла в 2016 году около 8%.

Критические отзывы

Однако успех компании не раз вызывал нарекания и критику. Amazon не раз упрекали в проведении агрессивной стратегии в сфере конкуренции, что приводило к ослаблению и закрытию конкурентов в традиционной сфере торговли. Политика компании в области трудовых отношений также не раз становилась предметом внимания общественности, а в Германии и Испании ее сотрудники угрожали забастовкой.

Кроме того, Европейский союз проводил расследование вопроса об уклонении Amazon от уплаты налогов, и в октябре прошлого года компании было велено выплатить 293 млн долларов в счет налогов, после того как Европейская комиссия пришла к выводу, что компании удалось заключить с властями Люксембурга несправедливое соглашение по условиям налогообложения.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

"Пусть приходит и отвечает": как в Кемерове ждали Путина и ругались с чиновниками
Путин объявил траур в связи с трагедией в Кемерово
Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил прощения за пожар
Последний полет космонавта. Правда и мифы о гибели Юрия Гагарина
Кого хотят арестовать по делу о пожаре в кемеровском ТЦ
Красный свет «зеленым»: юань и рубль объединились против доллара
У россиян нашли рекордный объем свободных денег
Украинская полиция нашла 200 единиц краденой военной техники
Спорт
«Нужен был человек, которому все пофиг». Как мы победили Францию О легендарном матче рассказывают Тихонов, Онопко, Хохлов, Гершкович и комментатор Гусев
Авто
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000 Автомобиль с интересной историей выставили на продажу через интернет-аукцион eBay
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
30-летняя дочь Ларисы Удовиченко попробует себя в кино Мария Удовиченко осваивает в Италии одну из кинопрофессий
Недвижимость
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
В России примут закон о страховании жилья от ЧС и пожаров
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля
Леди
Какие звездные пары все мечтают воссоединить Есть такие звездные пары, о расставании которых поклонники даже не хотят вспоминать, и продолжают надеяться на их воссоединение.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь