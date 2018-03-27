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13:14 (мск), источник: Вести Иркутск

Школьники иркутской гимназии представили нестандартные методы изучения иностранных языков

Иркутские школьники представили нестандартные методы изучения иностранных языков.

В 44-й гимназии прошёл конкурс, в котором участвовали ученики старших классов. Вместе с педагогами они разработали необычные приёмы — дети считают, что в игровой форме легче освоить иностранный. Они показали весёлые сценки, песенные и хореографические номера. Закончился конкурс флешмобом.

— Для гармоничного развития личности ученик должен знать языки. И не только английский. Но и другие. Например, немецкий, французский, но и китайский, — говорит преподаватель английского языка Татьяна Астафьева.

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