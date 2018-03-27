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10Луминале-2018
13:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Главный режиссер Самарского театра Драмы Валерий Гришко получил награду от Минобороны России

Специальный диплом от оборонного ведомства режиссеру принес спектакль «Завтра была Война».

В понедельник, 26 марта, в Москве состоялась торжественная церемония вручения наград от Министерства обороны России в области культуры. Одну из специальных дипломов получил главный режиссер Самарского академического театра им. Горького Валерий Гришко. Награда была присуждена ему за пронзительный патриотичный спектакль о временах перед великой мировой трагедии 40-х годов прошлого века «Завтра была война».

— Нам сказали много приятных слов. Это действительно очень глубокий спекталь и актеры там потрясающе сыграли. Это заслуженная награда, — отметил режиссер.

Награды также получили Елена Лазарева, Андрей Волченков, Артем Агапов, Игорь Скляр.

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