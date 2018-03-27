Главный режиссер Самарского театра Драмы Валерий Гришко получил награду от Минобороны России

В понедельник, 26 марта, в Москве состоялась торжественная церемония вручения наград от Министерства обороны России в области культуры. Одну из специальных дипломов получил главный режиссер Самарского академического театра им. Горького Валерий Гришко. Награда была присуждена ему за пронзительный патриотичный спектакль о временах перед великой мировой трагедии 40-х годов прошлого века «Завтра была война».