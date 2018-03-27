Главный режиссер Самарского театра Драмы Валерий Гришко получил награду от Минобороны России
Специальный диплом от оборонного ведомства режиссеру принес спектакль «Завтра была Война».
Специальный диплом от оборонного ведомства режиссеру принес спектакль «Завтра была Война».
В понедельник, 26 марта, в Москве состоялась торжественная церемония вручения наград от Министерства обороны России в области культуры. Одну из специальных дипломов получил главный режиссер Самарского академического театра им. Горького Валерий Гришко. Награда была присуждена ему за пронзительный патриотичный спектакль о временах перед великой мировой трагедии 40-х годов прошлого века «Завтра была война».
— Нам сказали много приятных слов. Это действительно очень глубокий спекталь и актеры там потрясающе сыграли. Это заслуженная награда, — отметил режиссер.
Награды также получили Елена Лазарева, Андрей Волченков, Артем Агапов, Игорь Скляр.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.