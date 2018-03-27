Пермская дума минутой молчания почтила память погибших в Кемерово

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В официальном заявлении депутатов гордумы говорится, что трагедия в Кемерово — это тяжелейшая утрата для кемеровчан и скорбная весть для всех жителей России. «Перед лицом этой беды нужны все силы, мужество и стойкость. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибших. Вся Пермь сейчас вместе с вами!».

Накануне в телеграмме на имя кемеровского градоначальника Ильи Середюка выразил соболезнования глава Перми Дмитрий Самойлов. Он отметил, что пермяки глубоко потрясены трагедией.

Губернатор Пермского края вчера поручил проверить торговые центры на предмет безопасности. Он выразил соболезнования от себя и всех жителей Пермского края, пожелав сил и мужества семьям погибших и скорейшего выздоровления всем пострадавшим.