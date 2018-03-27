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13:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермская дума минутой молчания почтила память погибших в Кемерово

ПЕРМЬ, 27 марта, ФедералПресс. Пленарное заседание пермской гордумы сегодня началось с минуты молчания, которой почтили память погибших на пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

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В официальном заявлении депутатов гордумы говорится, что трагедия в Кемерово — это тяжелейшая утрата для кемеровчан и скорбная весть для всех жителей России. «Перед лицом этой беды нужны все силы, мужество и стойкость. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибших. Вся Пермь сейчас вместе с вами!».

Накануне в телеграмме на имя кемеровского градоначальника Ильи Середюка выразил соболезнования глава Перми Дмитрий Самойлов. Он отметил, что пермяки глубоко потрясены трагедией.

Губернатор Пермского края вчера поручил проверить торговые центры на предмет безопасности. Он выразил соболезнования от себя и всех жителей Пермского края, пожелав сил и мужества семьям погибших и скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» случился в минувшее воскресенье. Погибли 64, пострадали более пятидесяти человек.

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