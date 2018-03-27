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13:21 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске две левобережные маршрутки изменят схему движения

Изменения коснутся маршрутов № 362 и № 511.

В Омске две левобережные маршрутки изменят схему движения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 1 апреля маршрутки № 362 и № 511 изменят схему движения. Так маршрутку № 511 продлят до микрорайона «Рябиновка». Конечной же остановкой маршрута № 362 теперь будет остановка «ДСК-2», ранее маршрутка следовала до «Рябиновки». Подобная рокировка позволит ликвидировать дублирование маршрута № 362 с № 99 на Левом берегу.

Отметим, что данные изменения вводятся в соответствии с новой маршрутной сетью города, разработанной специалистами из Санкт-Петербурга.

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