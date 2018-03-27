В Омске две левобережные маршрутки изменят схему движения
Изменения коснутся маршрутов № 362 и № 511.
Изменения коснутся маршрутов № 362 и № 511.
В Омске две левобережные маршрутки изменят схему движения. Об этом сообщает
С 1 апреля маршрутки № 362 и № 511 изменят схему движения. Так маршрутку № 511 продлят до микрорайона «Рябиновка». Конечной же остановкой маршрута № 362 теперь будет остановка «ДСК-2», ранее маршрутка следовала до «Рябиновки». Подобная рокировка позволит ликвидировать дублирование маршрута № 362 с № 99 на Левом берегу.
Отметим, что данные изменения вводятся в соответствии с новой маршрутной сетью города, разработанной специалистами из
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.