В Омске две левобережные маршрутки изменят схему движения . Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 1 апреля маршрутки № 362 и № 511 изменят схему движения. Так маршрутку № 511 продлят до микрорайона «Рябиновка». Конечной же остановкой маршрута № 362 теперь будет остановка «ДСК-2», ранее маршрутка следовала до «Рябиновки». Подобная рокировка позволит ликвидировать дублирование маршрута № 362 с № 99 на Левом берегу.