Население Петербурга растет только за счет миграции, рождаемость падает

Численность населения Санкт-Петербурга растет, в основном, за счет миграции. При этом рождаемость сокращается. Об этом заявили на заседании городского правительства во вторник, 27 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным Смольного, к январю 2018 года количество постоянных жителей Северной столицы выросло до 5 млн 352 тыс. человек, а имеющийся прирост на 92% составили прибывшие в город мигранты.

В Петербурге в 2017 году родилось 66,6 тыс. детей, это на 6,3 тыс. меньше, чем в 2016 году. В целом естественный прирост населения составил всего около 6 тыс. человек, и этот показатель сократился вдвое. Чиновники связывают это с демографической ямой начала 1990-х.

По словам главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Ивана Филиппова, «стабильная экономическая ситуация является основой для развития позитивных тенденций в социальной сфере», и в прошлом году в Петербурге сохранилась положительная динамика роста численности населения.

«По итогам прошедшего года численность населения достигла рекордных 5,5 млн человек, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 71 тыс. человек. Более 90% роста обеспечено за счет мигрантов, что на 44% больше, чем годом ранее» Филиппов

Добавим, по официальным данным Петростата, в 2018 году падение рождаемости в Санкт-Петербурге продолжилось: коэффициент рождаемости снизился с 11,9 до 11,3 рождений на 1000 населения, по сравнению с началом 2017 года.