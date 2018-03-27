Население Петербурга растет только за счет миграции, рождаемость падает
Миграционные потоки ответственны за 92% прироста в последние годы.
Миграционные потоки ответственны за 92% прироста в последние годы.
Численность населения
По данным Смольного, к январю 2018 года количество постоянных жителей Северной столицы выросло до 5 млн 352 тыс. человек, а имеющийся прирост на 92% составили прибывшие в город мигранты.
В Петербурге в 2017 году родилось 66,6 тыс. детей, это на 6,3 тыс. меньше, чем в 2016 году. В целом естественный прирост населения составил всего около 6 тыс. человек, и этот показатель сократился вдвое. Чиновники связывают это с демографической ямой начала 1990-х.
По словам главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Ивана Филиппова, «стабильная экономическая ситуация является основой для развития позитивных тенденций в социальной сфере», и в прошлом году в Петербурге сохранилась положительная динамика роста численности населения.
«По итогам прошедшего года численность населения достигла рекордных 5,5 млн человек, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 71 тыс. человек. Более 90% роста обеспечено за счет мигрантов, что на 44% больше, чем годом ранее»
Добавим, по официальным данным Петростата, в 2018 году падение рождаемости в
Число постоянных жителей города на 1 февраля 2018 года составило 5 млн 355,3 тыс. человек.
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