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13:29 (мск), источник: Tengrinews

Что происходит в ВКО. Видео с вертолета

Пресс-служба ДЧС Восточного Казахстана распространила видео облета подтопленных территорий региона, передает Tengrinews.kz.

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Облет совершил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин. 27 марта он вылетел с рабочим визитом в ВКО для изучения паводковой ситуации.

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Как отмечает пресс-служба Комитета по ЧС, Юрий Ильин, совершая облет подтопленных территорий, оценил обстановку с паводком в Глубоковском и Шемонаихинском районах. Особое внимание он обратил на территории, где сложилась наиболее критическая ситуация: поселки Прогресс, Глубокое, Предгорное, Шемонаиха, Верх-Уба.

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«Все населенные пункты находятся под постоянным контролем спасательных подразделений, проводятся аварийно-спасательные работы. Спланирована и работает дополнительная группировка сил, принимаются меры как по защите людей, так и по обеспечению их жизнедеятельности», — отметили в пресс-службе КЧС МВД РК.

По официальным данным, сейчас в эвакуационных пунктах области находятся порядка 100 человек, еще 900 — у родственников. Некоторые жители региона от эвакуации отказываются. Для них осуществлен подвоз продуктов и ведется психологическая помощь на местах. Накануне аварийно-спасательные операции прошли в селе Верх-Уба Шемонаихинского района.

Спасатели Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда, пожарного поста, а также сотрудники местного исполнительного органа из подтопленных улиц и домов эвакуировали 65 человек, в том числе 13 детей.

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