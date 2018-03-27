Что происходит в ВКО. Видео с вертолета

Облет совершил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин. 27 марта он вылетел с рабочим визитом в ВКО для изучения паводковой ситуации.

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Как отмечает пресс-служба Комитета по ЧС, Юрий Ильин, совершая облет подтопленных территорий, оценил обстановку с паводком в Глубоковском и Шемонаихинском районах. Особое внимание он обратил на территории, где сложилась наиболее критическая ситуация: поселки Прогресс, Глубокое, Предгорное, Шемонаиха, Верх-Уба.

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«Все населенные пункты находятся под постоянным контролем спасательных подразделений, проводятся аварийно-спасательные работы. Спланирована и работает дополнительная группировка сил, принимаются меры как по защите людей, так и по обеспечению их жизнедеятельности», — отметили в пресс-службе КЧС МВД РК.

По официальным данным, сейчас в эвакуационных пунктах области находятся порядка 100 человек, еще 900 — у родственников. Некоторые жители региона от эвакуации отказываются. Для них осуществлен подвоз продуктов и ведется психологическая помощь на местах. Накануне аварийно-спасательные операции прошли в селе Верх-Уба Шемонаихинского района.