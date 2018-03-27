Что происходит в ВКО. Видео с вертолета

Облет совершил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин. 27 марта он вылетел с рабочим визитом в ВКО для изучения паводковой ситуации.
Как отмечает
«Все населенные пункты находятся под постоянным контролем спасательных подразделений, проводятся
По официальным данным, сейчас в эвакуационных пунктах области находятся порядка 100 человек, еще 900 — у родственников. Некоторые жители региона от эвакуации отказываются. Для них осуществлен подвоз продуктов и ведется психологическая помощь на местах. Накануне
Спасатели Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда, пожарного поста, а также сотрудники местного исполнительного органа из подтопленных улиц и домов эвакуировали 65 человек, в том числе 13 детей.
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