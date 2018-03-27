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13:17 (мск), источник: Интерфакс

В Москве на Манежной площади организуют место скорби по жертвам трагедии в Кемерово

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — На Манежной площади в центре Москвы будет организовано место для выражения памяти и скорби по жертвам пожара в Кемерово, сообщил мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства города.

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«Ко мне обратился председатель Общественной палаты с просьбой организовать место для выражения памяти и скорби по погибшим в Кемерово. Прошу с Общественной палатой такое место организовать на Манежной площади и провести все необходимые мероприятия в короткие сроки», — сказал Собянин.

По его словам, место на Манежной площади должно быть организовано так, чтобы «было удобно москвичам принести и возложить цветы».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 15 человек. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

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