Красноярские театры не могут определиться с отменой спектаклей после трагедии в Кемерово

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Не все красноярские театры решили отменить спектакли из-за трагедии в Кемерово. Несмотря на распоряжение краевого министерства культуры об отмене или переносе спектаклей, некоторые учреждения до сих пор не приняли окончательного решения.

Так, в ТЮЗе корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили, что решение об отмене спектаклей на ближайшие три дня «до сих пор обсуждается». Не определились и в Музыкальном театре. В администрации театра им. А. С. Пушкина заявили, что «отмен не будет». Возможно, что комедийные спектакли заменят на серьезные драматические постановки.

Арт-директор «Руки вверх бара» Александр Белов сообщил, что до пятницы в заведении не запланировано никаких мероприятий.

«У нас до 11 апреля нет в Красноярске никаких концертов», — сказала изданию PR-менеджер концертного агентства «Музыкальный город» Мария Чередникова.

При этом в краевом министерстве культуры решили — на ближайшее три дня в большинстве учреждений культуры отменены и перенесены концерты и спектакли.

«Те мероприятия, которые состоятся, начнутся с минуты молчания и пройдут по максимально сокращенной программе», — пояснили в Минкульте.

Так, во время закрытия «Театральной весны» проведут только церемонию награждения лауреатов. А в программе закрытия фестиваля «Парад звезд в Оперном» отменены комедийные выступления.

Отметим, что ко всероссийской акции траура и скорби присоединилась директор парка аттракционов «Остров сокровищ» в зоопарке «Роев ручей» Моника Дюсуше. Она закрыла парк на три дня.

Власти Красноярского края пока не объявили траур по погибшим на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». На сайте краевого Заксобрания соболезнования выражают только губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. Главу региона просят «передать слова поддержки тем, кто потерял близких и родных». При этом в Новосибирске, Екатеринбурге и некоторых других городах страны власти траур объявили.