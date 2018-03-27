Красноярские театры не могут определиться с отменой спектаклей после трагедии в Кемерово
В регионе до сих пор не объявили траур по погибшим.
В регионе до сих пор не объявили траур по погибшим.
Не все красноярские театры решили отменить спектакли
Так, в ТЮЗе корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили, что решение об отмене спектаклей на ближайшие три дня «до сих пор обсуждается». Не определились и в Музыкальном театре. В администрации театра им. А. С. Пушкина заявили, что «отмен не будет». Возможно, что комедийные спектакли заменят на серьезные драматические постановки.
«У нас до 11 апреля нет в Красноярске никаких концертов», — сказала изданию
При этом в краевом министерстве культуры решили — на ближайшее три дня в большинстве учреждений культуры отменены и перенесены концерты и спектакли.
Так, во время закрытия «Театральной весны» проведут только церемонию награждения лауреатов. А в программе закрытия фестиваля «Парад звезд в Оперном» отменены комедийные выступления.
Отметим, что ко всероссийской акции траура и скорби присоединилась директор парка аттракционов «Остров сокровищ» в зоопарке «Роев ручей» Моника Дюсуше. Она закрыла парк на три дня.
Власти Красноярского края пока не объявили траур по погибшим на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». На сайте краевого Заксобрания соболезнования выражают только губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. Главу региона просят «передать слова поддержки тем, кто потерял близких и родных». При этом в Новосибирске, Екатеринбурге и некоторых других городах страны власти траур объявили.
По официальным данным, в результате воскресного пожара погибли 67 человек, из них — 41 ребенок. Еще около 50 пострадавших находятся в больнице. Сегодня на месте трагедии работает президент России Владимир Путин. Он обещал наказать виновных.
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