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10Луминале-2018
13:16 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе у Вечного огня проходит народная акция памяти по погибшим в Кемерово

Сегодня в Уфе в парке имени Ивана Якутова у Вечного огня проходит народная акция памяти по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

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Информацию ГорОбзор.ру подтвердил представитель парка. Уфимцы оставляют у мемориала мягкие игрушки и цветы. Некоторые из пришедших не могут сдержать слез.

Сегодня утром в Кемерово прибыл президент РФ Владимир Путин. Комментируя трагедию, он указал на халатность и разгильдяйство. Накануне глава Башкирии Рустэм Хамитов выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово.

ГорОбзор.ру пообщался с уфимкой Ольгой Огурцовой, которая чудом спаслась с пожара в ТЦ «Зимняя вишня» и рассказала о первых минутах после ЧП.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека. В социальных сетях пользователи со ссылкой на данные очевидцев говорят о том, что погибло несколько сотен человек.

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