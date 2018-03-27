В Уфе у Вечного огня проходит народная акция памяти по погибшим в Кемерово
Сегодня в Уфе в парке имени Ивана Якутова у Вечного огня проходит народная акция памяти по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
Сегодня в Уфе в парке имени Ивана Якутова у Вечного огня проходит народная акция памяти по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
Информацию ГорОбзор.ру подтвердил представитель парка. Уфимцы оставляют у мемориала мягкие игрушки и цветы. Некоторые из пришедших не могут сдержать слез.
Сегодня утром в Кемерово прибыл президент РФ Владимир Путин. Комментируя трагедию, он указал на халатность и разгильдяйство. Накануне глава Башкирии Рустэм Хамитов выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово.
ГорОбзор.ру пообщался с уфимкой Ольгой Огурцовой, которая чудом спаслась с пожара в ТЦ «Зимняя вишня» и рассказала о первых минутах после ЧП.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека. В социальных сетях пользователи со ссылкой на данные очевидцев говорят о том, что погибло несколько сотен человек.
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