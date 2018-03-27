Футболисты сборной России почтили память погибших в Кемерово на Дворцовой площади
Сборная России по футболу присоединилась к стихийной акции поминовения на Дворцовой площади в Петербурге по погибшим при пожаре в торговом центре в Кемерово.
Сборная России по футболу присоединилась к стихийной акции поминовения на Дворцовой площади в Петербурге по погибшим при пожаре в торговом центре в Кемерово.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 27 марта около 12 часов дня национальная команда вышла из своего отеля Kempinski и прошла до Дворцовой площади, где у Александровской колонны образовался народный мемориал с цветами, свечками и детскими игрушками. Игроки и тренерский штаб постояли возле него, обошли вокруг Александровскую колонну, после чего вернулись в отель.
© Фонтанка. Ру.
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