Футболисты сборной России почтили память погибших в Кемерово на Дворцовой площади

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 27 марта около 12 часов дня национальная команда вышла из своего отеля Kempinski и прошла до Дворцовой площади, где у Александровской колонны образовался народный мемориал с цветами, свечками и детскими игрушками. Игроки и тренерский штаб постояли возле него, обошли вокруг Александровскую колонну, после чего вернулись в отель.