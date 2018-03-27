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13:21 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму в 2019 году заменят 2,1 тыс лифтов — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости Крым. В рамках республиканской программы в Крыму планируется заменить в многоквартирных жилых домах 2,1 тыс лифтов. Об этом журналистам в Симферополе сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Уже работа идет, формируем программу, на 2019 год подаем планы: там будет ремонт клубов, амбулаторий и лифты туда попадут. Это будет республиканская программа», — рассказал он и добавил, что также в планы будет включено наружное освещение.

Аксенов подчеркнул, что на эти направления будут выделяться деньги из республиканского бюджета.

Глава Крыма также отметил, что в настоящее время Совет министров рассматривает варианты оказания помощи оставшемуся с двумя детьми вдовцу женщины, погибшей с полугодовалым малышом в лифте в доме 81 на улице Балаклавской в начале марта.

«Мой помощник с ним встречался… Человек просит или земельный участок, или что-то в связи с невозможностью с точки зрения состояния духа находиться в этой квартире (в доме 81 на улице Балаклавской, где погибла супруга с сыном, — ред.). Сейчас занимаемся этим вопросом… Еще решения нет. В беде не оставим», — подчеркнул Аксенов.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 2 марта в доме на улице Балаклавской, 81 произошло обрушение лифта. В тот момент в нем находилась мать с грудным ребенком, они погибли. По факту произошедшего крымский следком возбудил уголовное дело, а прокуратура Республики начала проверку.

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