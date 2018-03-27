В Крыму в 2019 году заменят 2,1 тыс лифтов — Аксенов

«Уже работа идет, формируем программу, на 2019 год подаем планы: там будет ремонт клубов, амбулаторий и лифты туда попадут. Это будет республиканская программа», — рассказал он и добавил, что также в планы будет включено наружное освещение.
Аксенов подчеркнул, что на эти направления будут выделяться деньги из республиканского бюджета.
Глава Крыма также отметил, что в настоящее время Совет министров рассматривает варианты оказания помощи оставшемуся с двумя детьми вдовцу женщины, погибшей с полугодовалым малышом в лифте в доме 81 на улице Балаклавской в начале марта.
«Мой помощник с ним встречался… Человек просит или земельный участок, или что-то в связи с невозможностью с точки зрения состояния духа находиться в этой квартире (в доме 81 на улице Балаклавской, где погибла супруга с сыном, — ред.). Сейчас занимаемся этим вопросом… Еще решения нет. В беде не оставим», — подчеркнул Аксенов.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 2 марта в доме на улице Балаклавской, 81 произошло обрушение лифта. В тот момент в нем находилась мать с грудным ребенком, они погибли. По факту произошедшего крымский следком возбудил уголовное дело, а прокуратура Республики начала проверку.
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