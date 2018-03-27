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13:16 (мск), источник: N + 1

Власти Аризоны запретили Uber испытывать беспилотные автомобили

Губернатор Аризоны запретил испытания беспилотных автомобилей компании Uber на территории штата, сообщает Associated Press.

Это произошло через неделю после того, как один из автомобилей компании сбил пешехода насмерть в одном из городов штата, передвигаясь в автономном режиме.

Uber с 2016 года испытывает свои беспилотные автомобили не только на закрытых полигонах, но и на дорогах общего пользования нескольких городов США и Канады. В том числе тестирование проводится и в штате Аризона, куда компанию позвал губернатор штата, заявивший: «Аризона приветствует беспилотные автомобили Uber с распростертыми объятиями и широкими дорогами». Автомобили Uber уже попадали в дорожно-транспортные происшествия в Аризоне, но раньше они не приводили к жертвам или серьезным травмам.

В понедельник 19 марта один из беспилотных автомобилей Uber впервые попал в аварию со смертельным исходом. Он передвигался в темное время суток в городе Темпе в штате Аризона. На водительском сиденье находился сотрудник компании, но автомобиль передвигался в самоуправляемом режиме и человек лишь наблюдал за правильностью его действий. В это время 49-летняя Элейн Херцберг (Elaine Herzberg) шла по разделительной полосе дороги и толкала велосипед, груженный пластиковыми пакетами. Затем она решила перейти дорогу в неположенном месте и свернула на проезжую часть, где ее сбил автомобиль Uber. Женщину отвезли в больницу, но через некоторое время она скончалась от травм.

Сразу после случившегося компания приостановила испытания автомобилей во всех городах. Теперь, неделю спустя, губернатор штата Даг Дьюси (Doug Ducey) отозвал разрешения на испытания беспилотных автомобилей, выданные ранее компании. Как заявил Дьюси в письме главе Uber, запись с видеорегистратора автомобиля вызывает озабоченность по поводу способности компании безопасно тестировать свои автомобили на дорогах штата.

Эта запись была опубликована полицией через несколько дней после происшествия. На ней можно видеть, что водитель не следил за дорогой, а автомобиль не начал тормозить даже после того, как женщина попала в свет фар незадолго до столкновения. Запись вызвала множество вопросов у экспертов в области беспилотных автомобилей. Например, подразделение Intel Mobileye, занимающееся разработкой систем компьютерного зрения для беспилотных автомобилей, применило к записи свои алгоритмы, которые смогли обнаружить пешехода за секунду до столкновения. Несмотря на то, что этого недостаточно для полной остановки, автомобиль мог бы снизить скорость и тем самым нанести пешеходу менее серьезные травмы.

Помимо этого издание The New York Times получило внутренние документы Uber, касающиеся программы разработки и испытаний беспилотных автомобилей. Выяснилось, что автомобили требуют вмешательства водителя и перехвата управления в среднем раз в 21 километр. Для сравнения, у конкурирующей компании Waymo этот показатель находится на уровне девяти тысяч километров, а у беспилотного подразделения General Motors около двух тысяч километров. Также документы указывают на то, что разработчики Uber торопятся — по-видимому, потому что перед ними руководство поставило задачу запустить сервис беспилотного такси до конца года, как это собирается сделать Waymo.

Григорий Копиев.

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