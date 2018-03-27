Улыбнитесь, вас снимают: в общественном транспорте Ростова повесили видеокамеры
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Выступивший на совещании в региональном правительстве глава городской администрации Виталий Кушнарев, рассказал, что система работает круглосуточно.
Как сообщает
Власти региона протестируют все смонтированные системы во время трех тестовых матчах на «Ростов-Арене», которые запланированы на
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