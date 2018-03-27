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17:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Улыбнитесь, вас снимают: в общественном транспорте Ростова повесили видеокамеры

В Ростове-на-Дону запустили систему видеонаблюдения в общественном транспорте. Ее подготовили к Чемпионату мира по футболу для того, чтобы следить за нарушениями и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Выступивший на совещании в региональном правительстве глава городской администрации Виталий Кушнарев, рассказал, что система работает круглосуточно.

Как сообщает пресс-служба донского губернатора, в конце прошлого года в Ростове был организован городской центр управления пассажирскими перевозками, который позволяет вести мониторинг дорожного движения и оперативно управлять общественным транспортом. До 1 мая для обеспечения безопасности перевозок на маршрутах будет установлено дополнительно 106 комплексов видеофиксации. Многие автобусы уже оборудованы системами онлайн-наблюдения.

Власти региона протестируют все смонтированные системы во время трех тестовых матчах на «Ростов-Арене», которые запланированы на апрель-май.

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