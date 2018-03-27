Искусственный интеллект научили предсказывать риск смертности
Научные сотрудники российской компании Gero обучили нейросеть предсказывать вероятность смерти. Для этого они использовали данные
Научные сотрудники российской компании Gero обучили нейросеть предсказывать вероятность смерти. Для этого они использовали данные
Статья опубликована в журнале Scientific Reports.
С биологической точки зрения старение — это увеличение риска болезней и смерти с каждым прожитым годом: в среднем они удваиваются каждые восемь лет. При этом у двух отдельных людей с одинаковой датой рождения биологический возраст может отличаться больше, чем на десяток лет. Поэтому исследования по замедлению старения делятся на два важных направления: своевременная диагностика возрастных изменений и их терапия.
Искусственный интеллект уже применяют в анализе кардиограмм, в диагностике болезней легких по рентгеновским снимкам, с его помощью определяют биологический возраст по данным компьютерной томографии, ставят диагноз и предсказывают риски смертности по медицинским историям болезни.
«Нам удалось показать, что искусственный интеллект позволяет неинвазивно оценить биологический возраст испытуемых и вероятность наступления смерти, — рассказывает руководитель коллектива Петр Федичев. Для достоверных результатов не требуются медицинские анализы — достаточно данных о движениях человека, записанных
В работе использовались медицинские данные 10 000 человек, собранные в 2003—2006 годах в ходе национального исследования NHANES в США. В базе данных исследования содержится информация о том, как люди с разным состоянием здоровья двигались во время непрерывного ношения фитнес-трекера: как часто переходили от движения к состоянию покоя, сколько шагов прошли, какая интенсивность физических нагрузок была максимальной. С помощью алгоритмов глубокого обучения авторам удалось научить нейронную сеть выявлять неблагоприятные тенденции: связывать определенные повторяющиеся последовательности движений с данными медицинских историй и показателями анализов. В результате искусственный интеллект выявил испытуемых из группы повышенного риска и определил их риски смертности точнее, чем традиционные методы, применяемые в исследованиях старения.
Ученые рассчитывают, что разработанный ими алгоритм будет полезен медицинским организациям и страховым компаниям, которые смогут дистанционно выявлять людей из группы риска и оптимизировать работу с ними. В компании разработали прототип мобильного приложения на основе алгоритма, Gero Lifespan,
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