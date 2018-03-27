Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кедми разоблачил «авантюру» Британии против РФ по делу Скрипаля
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Как жили беременные 150 лет назад
Фильм с ограничением 16+, который мать показала Тарантино в 8 лет
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Названа причина смерти Сергея Мавроди
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Неузнаваемая Кристина Агилера снялась для глянца
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Отель в Санкт-Петербурге продают за 21 млрд рублей
Фоторепортажи
10Луминале-2018
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
15:18 (мск), источник: Индикатор

Искусственный интеллект научили предсказывать риск смертности

Научные сотрудники российской компании Gero обучили нейросеть предсказывать вероятность смерти. Для этого они использовали данные фитнес-трекера, полученные в рамках длительного исследования двигательной активности людей с разным состоянием здоровья.

Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

С биологической точки зрения старение — это увеличение риска болезней и смерти с каждым прожитым годом: в среднем они удваиваются каждые восемь лет. При этом у двух отдельных людей с одинаковой датой рождения биологический возраст может отличаться больше, чем на десяток лет. Поэтому исследования по замедлению старения делятся на два важных направления: своевременная диагностика возрастных изменений и их терапия.

Искусственный интеллект уже применяют в анализе кардиограмм, в диагностике болезней легких по рентгеновским снимкам, с его помощью определяют биологический возраст по данным компьютерной томографии, ставят диагноз и предсказывают риски смертности по медицинским историям болезни.

«Нам удалось показать, что искусственный интеллект позволяет неинвазивно оценить биологический возраст испытуемых и вероятность наступления смерти, — рассказывает руководитель коллектива Петр Федичев. Для достоверных результатов не требуются медицинские анализы — достаточно данных о движениях человека, записанных фитнес-трекером. Мы использовали возможности этой технологии, чтобы создать удобный инструмент мониторинга, который поможет оценить общее состояние организма человека и следить за изменением уровня риска еще до того, как тот сдаст какие-либо анализы».

В работе использовались медицинские данные 10 000 человек, собранные в 2003—2006 годах в ходе национального исследования NHANES в США. В базе данных исследования содержится информация о том, как люди с разным состоянием здоровья двигались во время непрерывного ношения фитнес-трекера: как часто переходили от движения к состоянию покоя, сколько шагов прошли, какая интенсивность физических нагрузок была максимальной. С помощью алгоритмов глубокого обучения авторам удалось научить нейронную сеть выявлять неблагоприятные тенденции: связывать определенные повторяющиеся последовательности движений с данными медицинских историй и показателями анализов. В результате искусственный интеллект выявил испытуемых из группы повышенного риска и определил их риски смертности точнее, чем традиционные методы, применяемые в исследованиях старения.

Ученые рассчитывают, что разработанный ими алгоритм будет полезен медицинским организациям и страховым компаниям, которые смогут дистанционно выявлять людей из группы риска и оптимизировать работу с ними. В компании разработали прототип мобильного приложения на основе алгоритма, Gero Lifespan, бета-версию которого уже можно установить на смартфон.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Большим китам оказалось выгодно не расти дальше
Охота превратила медвежат в маменькиных сынков
Путин объявил траур в связи с трагедией в Кемерово
Мэрия опубликовала список погибших и пострадавших в Кемерово
Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил прощения за пожар
Красный свет «зеленым»: юань и рубль объединились против доллара
У россиян нашли рекордный объем свободных денег
Последний полет космонавта. Правда и мифы о гибели Юрия Гагарина
Ученые в Индии сняли на видео «курящую» слониху
Спорт
«Нужен был человек, которому все пофиг». Как мы победили Францию О легендарном матче рассказывают Тихонов, Онопко, Хохлов, Гершкович и комментатор Гусев
Авто
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000 Автомобиль с интересной историей выставили на продажу через интернет-аукцион eBay
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
30-летняя дочь Ларисы Удовиченко попробует себя в кино Мария Удовиченко осваивает в Италии одну из кинопрофессий
Недвижимость
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
В России примут закон о страховании жилья от ЧС и пожаров
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля
Леди
Какие звездные пары все мечтают воссоединить Есть такие звездные пары, о расставании которых поклонники даже не хотят вспоминать, и продолжают надеяться на их воссоединение.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь