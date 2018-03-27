Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кедми разоблачил «авантюру» Британии против РФ по делу Скрипаля
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Кейт Хадсон планирует снова стать мамой
Мэр Кемерово о погибших в ТЦ: "Если не верите, поедем в морг"
Жена Валерия Сюткина выглядит ровесницей дочери
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Названа причина смерти Сергея Мавроди
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Эксперт: Новая ракета Путина меняет баланс в мире
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Неузнаваемая Кристина Агилера снялась для глянца
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Контрактники смогут приобретать более качественное жилье
Аренда подмосковных дач подорожала почти вдвое
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
2015 лет после вторжения в Ирак
15:05 (мск), источник: Forbes

Что делают миллиардеры в своих галереях в Москве

Выставочные проекты Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой, Софьи и Романа Троценко, Екатерины и Владимира Семенихиных.

«Гараж», кинетическое и оптическое искусство Восточной Европы и Латинской Америки

Во время загрузки произошла ошибка.

Кураторы Снежана Кръстева и Саша Обухова совместно с командой Варшавского музея современного искусства проводят выставку «Трансатлантическая альтернатива.

Читайте также
Очевидное и вероятное. Что произойдет с арт-рынком, когда закончатся «Кувшинки» Клода Моне и иссякнет Пабло Пикассо?
Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950—1970" — исследуют белые пятная в мировой истории искусств.

Соединяя достижения науки, технологии и искусства, художник превращается в демиурга, создающим искусственную среду человека, комбинирующим мироустройство будущего, будь то Франциско Инфанте-Арана с его кинетическими скульптурами, выражающими геометрические формулы бесконечности мира или Хулио Ле Парк со своим оптическим черно-белым полосатым аттракционом.

Эффект от посещения полосатой комнаты Хулио Ле Парка, установленной сразу на лестнице на второй этаж — избежать ее, кажется, невозможно, — в прямом смысле сногсшибательный. Голова кружится, пространство множится, углы съезжаются. «Художник всегда вовлекает зрителя в свои объекты, — говорит Снежана Кръстева, — Не надо ничего знать, достаточно воспринимать».

По выходу из аттракциона Ле Парка степень оптимизма восприятия возрастает, — остальная сотня выставленных работ кажется подборкой из кружка «Умелые руки».

«Винзавод», финальная выставка проекта «Лучшие фотографии России — 2017» / Best of Russia — 2017

Во время загрузки произошла ошибка.

За 10 лет самой масштабной выставки, в которой принимали участие фотографы от 6-летнего до 92-летнего возраста, жюри конкурса рассмотрело боле 300 000 фотографий. Выставка с лучшей сотней снимков 2017 года завершает фотопроект. В кадре такие события из жизни страны как 205-летие Бородинского сражения, 60-летие отечественной космонавтики, 100-летие Октябрьской революции, фестиваль Москва-870, 200-летие со дня рождения художника Ивана Айвазовского, ключевые политические, культурные события и, конечно, личные юбилеи героев фотографий.

Для проекта Best of Russia, всегда самым важным было не просто безупречное изображение, а сильная эмоция и смелое высказывание.
Лина Краснянская
Куратор проекта «Лучшие фотографии России»

Фонд культуры «Екатерина», «Прибытие поезда»

Во время загрузки произошла ошибка.

На двух этажах фонда Екатерины и Владимира Семинихиных — 100 произведений современного искусства, сюжет которых так или иначе связан с поездом. Посетителей выставки на Лубянке буквально приводят в железнодорожный вагон, показывают состав, и вместе с художниками новейшего времени дают возможность совершить путешествие длиной в 120 лет. В разделе «Место действия — поезд» выставлена работа Константина Батынкова «Композиция с обрзом поезда», композиции Ильи Кабакова и Эрика Булатова, полотна Семена Файбисовича, Павла Отдельнова и Игоря Ширшкова. И конечно, не обошлось без литературных аллюзий — один из разделов называется «Анна Каренина».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Король уходит: миллиардер Стив Уинн продал все акции сети отелей и казино
Загадка премьера: что будет с российской экономикой при Кудрине
Путин объявил траур в связи с трагедией в Кемерово
Мэрия опубликовала список погибших и пострадавших в Кемерово
Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил прощения за пожар
Красный свет «зеленым»: юань и рубль объединились против доллара
У россиян нашли рекордный объем свободных денег
Последний полет космонавта. Правда и мифы о гибели Юрия Гагарина
Ученые в Индии сняли на видео «курящую» слониху
Спорт
«Нужен был человек, которому все пофиг». Как мы победили Францию О легендарном матче рассказывают Тихонов, Онопко, Хохлов, Гершкович и комментатор Гусев
Авто
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000 Автомобиль с интересной историей выставили на продажу через интернет-аукцион eBay
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
30-летняя дочь Ларисы Удовиченко попробует себя в кино Мария Удовиченко осваивает в Италии одну из кинопрофессий
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Какие звездные пары все мечтают воссоединить Есть такие звездные пары, о расставании которых поклонники даже не хотят вспоминать, и продолжают надеяться на их воссоединение.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь