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14:36 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области с 16 апреля введут весенние ограничения для большегрузов

В Челябинской области с 16 апреля на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения вводится ограничение движения большегрузов с нагрузкой на ось более 6 тонн. Соответствующий приказ подписал Министр дорожного хозяйства и транспорта области Дмитрий Микулик.

Действие приказа не распространяется на механические транспортные средства марки МТЗ-80 и Т-40; транспортные средства, используемые для содержания и ремонта областных автомобильных дорог, а также на международные перевозки грузов; на пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные; на перевозки продуктов питания, животных, кормов для скота, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, жидкого азота для сельскохозяйственных организаций, сжиженного газа для населения, топочного мазута, печного топлива, угля, семенного фонда, удобрений, гербицидов, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на перевозку грузов министерства обороны Российской Федерации.

Сроки действия временного ограничения — с 16 апреля 2018 года до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток.

Ввиду недопущения въезда большегрузного транспорта в Челябинск в режиме НМУ, Миндортрансом принято решение не распространять данные ограничения на следующие региональные автодороги: обход города Челябинска и Вахрушево, города Копейска — Долгодеревенское.

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