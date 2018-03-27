В Челябинской области с 16 апреля введут весенние ограничения для большегрузов

Действие приказа не распространяется на механические транспортные средства марки МТЗ-80 и Т-40; транспортные средства, используемые для содержания и ремонта областных автомобильных дорог, а также на международные перевозки грузов; на пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные; на перевозки продуктов питания, животных, кормов для скота, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, жидкого азота для сельскохозяйственных организаций, сжиженного газа для населения, топочного мазута, печного топлива, угля, семенного фонда, удобрений, гербицидов, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на перевозку грузов министерства обороны Российской Федерации.