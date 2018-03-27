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14:33 (мск), источник: Om1.ru

Мобильная бригада врачей посетит больных детей в Омской области

Осматривать малышей специалисты выезжают ежегодно.

Мобильная бригада детских врачей планирует посетить все районы области, об этом сообщили на Портале правительства. Уже в этом году специалисты провели обследования и оказали помощь ребятам из Азовского, Большеуковского, Горьковского, Исилькульского, Калачинского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Называевского, Одесского, Омского, Тарского и Усть-Ишимского районов. На осмотр к врачам пришли в общей сложности 6000 детей.

В прошлом году омские медики провели 363 выезда в районы области, осмотрев 28 000 детей. При этом решение, каких специалистов включить в бригаду, обычно принимают в зависимости от потребностей конкретного района.

«Чаще всего в проводимых осмотрах принимают участие детский эндокринолог, детский хирург, детский уролог-андролог, невролог, травматолог-ортопед, гинеколог, оториноларинголог, окулист, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог», — рассказала заместитель главного врача Областной детской клинической больницы Елена Щукина.

Отметим, что специалисты выезжают не только для плановых осмотров, но и в экстренных ситуациях.

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