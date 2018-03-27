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14:36 (мск), источник: РИА Новости

Спутники НАСА выяснили, почему в Сочи и в Европе выпал желтый снег

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Необычный желтый и оранжевый снег, выпавший на прошлых выходных в Европе, в Сочи и в южных регионах России, приобрел подобную окраску из-за песков Сахары, попавших в воздух незадолго до начала снегопада в соответствии с данными со спутников НАСА, сообщает LiveScience.

Источник: РИА Новости

«В этом нет ничего удивительного — подобные события происходили и раньше, в том числе в 2007 году в Сибири. На этот раз в атмосфере над Европой присутствовало большое количество пыли, попавшей в воздух из Сахары и других регионов Северной Африки. Когда идет снег или дождь, они “тащат” вниз все то, что присутствует в атмосфере, в том числе и песок», — заявил Стивен Китс (Steven Keates), климатолог из Британской метеорологической организации.

В прошлую пятницу в мировых СМИ начали появляться сообщения о том, что на территории Румынии, Болгарии и ряда других стран на юго-востоке Европы выпал странный снег, окрашенный в оранжевый или желтый снег. Чуть позже подобный снегопад произошел в Сочи и в других уголках юга России.

Изначально российские климатологи и экологи предполагали, что подобный цвет осадков мог быть связан с присутствием повышенного количества загрязняющих веществ и аэрозолей в воздухе, однако Китс считает, что причина выпадения «желтого снега» была совсем не связана с деятельностью человека.

«Снимки, полученные спутниками НАСА в тот момент времени, показывают, что большие скопления пыли и песка “дрейфовали” над акваторией Средиземного моря непосредственно перед снегопадами. Нечто похожее происходило несколько лет назад в Британии, когда ураган Офелия “сдул” пески Сахары в сторону севера Европы и окрасил наш снег в красный цвет», — продолжает ученый.

Усиление ветров в Африке и ускоренная транспортировка пыли и песка в атмосферу над Атлантикой и Средиземноморьем, как считают сегодня климатологи, может быть связана с глобальным потеплением и тем, как рост температур влияет на характер движения ветров и их силу.

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