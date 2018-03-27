Художник зашифровал $10 тыс. на криптокошельках в картины из Lego

В галерее Castelli Art Space в Лос-Анджелесе открылась выставка под названием «Новые деньги» Энди Бауча.

Фишка выставки в том, что картины, выложенные из кубиков Lego, являются секретными ключами доступа к реальным криптокошелькам. Художник утверждает, что сделал ключи с максимальной точностью.

Всего в экспозицию пошли восемь картин: «Догикоин», «Каннабискоин», «Лайткоин» и сразу несколько с названием «Биткоин».

Для своих необычных произведений искусства Бауч использовал 100 тыс. кубиков популярного конструктора. По его словам, на кошельках лежат 10 тыс. долларов в виде биткоинов, догикоинов, лайткоинов и каннабискойнов.

В названии каждой работы также указана стоимость, за которую Бауч купил криптовалюту, — это символизирует их неустойчивость. Так, в 2016 году биткоин стоил 40 долларов, а сейчас стоимость одной единицы варьируется от 8 до 20 тыс. долларов.

Бауч не считает себя поклонником криптовалют, но относится к ним с пониманием.