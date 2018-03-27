Художник зашифровал $10 тыс. на криптокошельках в картины из Lego
В галерее Castelli Art Space в
В галерее Castelli Art Space в
В галерее Castelli Art Space в
Фишка выставки в том, что картины, выложенные из кубиков Lego, являются секретными ключами доступа к реальным криптокошелькам. Художник утверждает, что сделал ключи с максимальной точностью.
Всего в экспозицию пошли восемь картин: «Догикоин», «Каннабискоин», «Лайткоин» и сразу несколько с названием «Биткоин».
Для своих необычных произведений искусства Бауч использовал 100 тыс. кубиков популярного конструктора. По его словам, на кошельках лежат 10 тыс. долларов в виде биткоинов, догикоинов, лайткоинов и каннабискойнов.
В названии каждой работы также указана стоимость, за которую Бауч купил криптовалюту, — это символизирует их неустойчивость. Так, в 2016 году биткоин стоил 40 долларов, а сейчас стоимость одной единицы варьируется от 8 до 20 тыс. долларов.
Бауч не считает себя поклонником криптовалют, но относится к ним с пониманием.
Нестандартная идея пришла ему в голову в 2016 году, когда он купил несколько популярных криптоконверсий. Тогда же он начал работать над ее реализацией.
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