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18:03 (мск), источник: Playboy

Художник зашифровал $10 тыс. на криптокошельках в картины из Lego

В галерее Castelli Art Space в Лос-Анджелесе открылась выставка под названием «Новые деньги» Энди Бауча.

В галерее Castelli Art Space в Лос-Анджелесе открылась выставка под названием «Новые деньги» Энди Бауча.

Фишка выставки в том, что картины, выложенные из кубиков Lego, являются секретными ключами доступа к реальным криптокошелькам. Художник утверждает, что сделал ключи с максимальной точностью.

Всего в экспозицию пошли восемь картин: «Догикоин», «Каннабискоин», «Лайткоин» и сразу несколько с названием «Биткоин».

Для своих необычных произведений искусства Бауч использовал 100 тыс. кубиков популярного конструктора. По его словам, на кошельках лежат 10 тыс. долларов в виде биткоинов, догикоинов, лайткоинов и каннабискойнов.

В названии каждой работы также указана стоимость, за которую Бауч купил криптовалюту, — это символизирует их неустойчивость. Так, в 2016 году биткоин стоил 40 долларов, а сейчас стоимость одной единицы варьируется от 8 до 20 тыс. долларов.

Бауч не считает себя поклонником криптовалют, но относится к ним с пониманием.

Нестандартная идея пришла ему в голову в 2016 году, когда он купил несколько популярных криптоконверсий. Тогда же он начал работать над ее реализацией.

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