Ученые в Индии сняли на видео «курящую» слониху
Экспертов в области дикой природы по всему миру озадачило видео, на котором самка индийского слона выпускает изо рта
Экспертов в области дикой природы по всему миру озадачило видео, на котором самка индийского слона выпускает изо рта
Действие происходит в национальном парке Нагарахол в индийском штате Карнатака. 48-секундное видео снял ученый Винай Кумар из Общества охраны дикой природы еще в апреле 2016 года.
Кумар сказал
Это первая известная видеозапись, демонстрирующая подобное поведение дикого слона, и она вызвала недоумение у ученых.
Как рассказал Кумар, в тот день специалисты Общества охраны дикой природы приехали в лес рано утром, чтобы проверить камеры, установленные для наблюдения за тиграми.
Примерно в 50 метрах Кумар заметил слониху, изо рта которой как будто выходил дым, и начал ее снимать.
«Это выглядело так, будто слониха курит — она подносила хобот ко рту, а потом выдыхала клубы дыма», — рассказал Кумар.
Биолог Варун Госвами, который изучал видео, считает, что, скорее всего, слониха поедала горелую древесину — съедала древесные угли, а от пепла, который также попадался в хобот, избавлялась таким необычным образом.
«Древесный уголь обладает хорошо признанными токсиновыводящими свойствами, и хотя в нем не содержится большого количества питательных веществ, он может привлекать диких животных благодаря своей лекарственной ценности», — объяснил ученый.
«Кроме того, древесный уголь может служить слабительным средством, что также может быть полезно для животных, которые потребляют его после лесных пожаров, ударов молний или пала травы», — добавил Госвами.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.