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14:35 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ученые в Индии сняли на видео «курящую» слониху

Экспертов в области дикой природы по всему миру озадачило видео, на котором самка индийского слона выпускает изо рта что-то, похожее на дым.

Действие происходит в национальном парке Нагарахол в индийском штате Карнатака. 48-секундное видео снял ученый Винай Кумар из Общества охраны дикой природы еще в апреле 2016 года.

Кумар сказал Би-би-си, что до сих пор не публиковал ролик, поскольку «не осознавал его значимости».

Это первая известная видеозапись, демонстрирующая подобное поведение дикого слона, и она вызвала недоумение у ученых.
Общество охраны дикой природы.

Как рассказал Кумар, в тот день специалисты Общества охраны дикой природы приехали в лес рано утром, чтобы проверить камеры, установленные для наблюдения за тиграми.

Примерно в 50 метрах Кумар заметил слониху, изо рта которой как будто выходил дым, и начал ее снимать.

«Это выглядело так, будто слониха курит — она подносила хобот ко рту, а потом выдыхала клубы дыма», — рассказал Кумар.

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Биолог Варун Госвами, который изучал видео, считает, что, скорее всего, слониха поедала горелую древесину — съедала древесные угли, а от пепла, который также попадался в хобот, избавлялась таким необычным образом.

«Древесный уголь обладает хорошо признанными токсиновыводящими свойствами, и хотя в нем не содержится большого количества питательных веществ, он может привлекать диких животных благодаря своей лекарственной ценности», — объяснил ученый.

«Кроме того, древесный уголь может служить слабительным средством, что также может быть полезно для животных, которые потребляют его после лесных пожаров, ударов молний или пала травы», — добавил Госвами.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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