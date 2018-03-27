Ученые в Индии сняли на видео «курящую» слониху

Действие происходит в национальном парке Нагарахол в индийском штате Карнатака. 48-секундное видео снял ученый Винай Кумар из Общества охраны дикой природы еще в апреле 2016 года.

Кумар сказал Би-би-си, что до сих пор не публиковал ролик, поскольку «не осознавал его значимости».

Это первая известная видеозапись, демонстрирующая подобное поведение дикого слона, и она вызвала недоумение у ученых. Общество охраны дикой природы.

Как рассказал Кумар, в тот день специалисты Общества охраны дикой природы приехали в лес рано утром, чтобы проверить камеры, установленные для наблюдения за тиграми.

Примерно в 50 метрах Кумар заметил слониху, изо рта которой как будто выходил дым, и начал ее снимать.

«Это выглядело так, будто слониха курит — она подносила хобот ко рту, а потом выдыхала клубы дыма», — рассказал Кумар.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/egf9flC-nes?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Биолог Варун Госвами, который изучал видео, считает, что, скорее всего, слониха поедала горелую древесину — съедала древесные угли, а от пепла, который также попадался в хобот, избавлялась таким необычным образом.

«Древесный уголь обладает хорошо признанными токсиновыводящими свойствами, и хотя в нем не содержится большого количества питательных веществ, он может привлекать диких животных благодаря своей лекарственной ценности», — объяснил ученый.

«Кроме того, древесный уголь может служить слабительным средством, что также может быть полезно для животных, которые потребляют его после лесных пожаров, ударов молний или пала травы», — добавил Госвами.