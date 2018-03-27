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14:48 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму после гибели двух человек займутся заменой лифтов

В Крыму после ЧП в симферопольской многоэтажке, унесшего жизни двух человек, начнет действовать республиканская программа ремонта и замены лифтов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, выводы сделаны, и в Крыму началась внеплановая проверка всего лифтового хозяйства. Эту работу Аксенов взял под личный контроль. А со следующего года начнет работать республиканская программа замены вертикального транспорта.

— Работа уже ведется. В первую очередь акцент будет сделан на Симферополе, где сейчас 2100 лифтов, — уточнил Аксенов. — Программу мы сейчас формируем, и в 2019 году она начнет реализовываться.

Напомним, трагедия в симферопольской многоэтажке на улице Балаклавской произошла 2 марта. Тогда в результате неисправности лифта погибли молодая женщина и ее шестимесячный ребенок. Мужу погибшей женщины, у которого остались двое несовершеннолетних детей, выплатили 200 тысяч рублей. Сергей Аксенов назвал эту сумму недостаточной, пообещав не оставить семью в беде.

— Я из своих средств уже оказал помощь молодому человеку. Мой помощник с ним встречался, — рассказал глава Крыма. — Пострадавший просит рассмотреть возможность о выделения ему земельного участка, в связи с тем, что у него нет морального духа оставаться в этом доме. Мы сейчас занимаемся этим вопросом.

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