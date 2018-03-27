ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Отопительный сезон в Ташкенте завершился с 26 марта, следует из решения хокима Рахмонбека Усманова, опубликованного информационной службой хокимията столицы.

Предприятиям теплоснабжения, районным хокимиятам и товариществам собственников жилья (ТЧСЖ) поручено обеспечить тщательную подготовку к следующему отопительному сезону.

Напомним, отопительный сезон для детсадов, образовательных и лечебных учреждений начался в Ташкенте 10 ноября. В жилых домах столицы Узбекистана тепло появилось с 12 ноября.