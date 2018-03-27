Болельщики выберутся на дачу. Сколько стоит аренда жилья в Подмосковье на время ЧМ-2018
Арендовать коттедж на лето в Подмосковье в этом году станет сложнее. Уже сейчас спрос на загородные дома на время мундиаля вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, говорится в исследовании компании «Инком-Недвижимость». Дачами, в частности, заинтересовались болельщики из Сибири, Дальнего Востока и
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