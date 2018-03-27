Болельщики выберутся на дачу. Сколько стоит аренда жилья в Подмосковье на время ЧМ-2018

На время турнира аренда подмосковных дач может подорожать на 20%. Такие острожные прогнозы дают участники рынка. При этом за прошедший год коттеджи уже выросли в цене от 35% до 74%. Сейчас на рынке загородной аренды Подмосковья в экспозиции находится более 4,5 тыс. объектов, и цены на них растут, сообщил «Коммерсантъ FM» руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

«Чемпионат мира по футболу способен поднять спрос примерно на четверть, и уже сейчас мы фиксируем заявки. Арендуют коттеджи как москвичи, так и люди из Сибири, из других регионов. Сейчас средний ценник — где-то под 100 тыс. руб. за коттедж на месяц», — рассказал эксперт.

Дома в Московской области присматривают и иностранцы. Однако собственники жилья не готовы сдавать свои дачи зарубежным болельщикам, сообщил агент по недвижимости Евгений: «Нам звонили из Мексики, хотели арендовать коттедж на период проведения турнира, но мы отказали. Болельщики такой дом разнесут в пух и прах, слишком большие риски. Мы готовы отдать ключи от коттеджей только тем, кто сдает квартиру в Москве и планирует переехать в область. И они зарабатывают, и мы».

В базе объявлений ЦИАН в разделе «снять дом» на время Чемпионата мира по футболу в Москве выставлено 200 объектов по цене от 2 тыс. до 400 тыс. руб. за сутки. Представители собственников жилья рассказывают, что большинство коттеджей уже забронированы. Арендаторов не пугает даже высокий залог, сообщила агент Ирина: «Сами понимаете, это страховочная сумма, все-таки в коттедж заезжают болельщики. Если обычно мы берем залог где-то в 20 тыс. руб., то для болельщиков он составляет 50 тыс. руб. Желающих много, в нашей базе из шести домов остался один. Объекты бронируют на срок от 20 дней до месяца».

Уже сейчас нет дешевых номеров в столичных гостиницах. Цена на Booking стартует от €1,2 тыс. в сутки. Месяц аренды квартиры на время чемпионата обойдется от 140 тыс. руб. за студию, например, на Щелковской. Можно снять однокомнатную квартиру на Арбате за 600 тыс. руб. Так что любителям футбола выгоднее разместиться в городах Золотого кольца, резюмирует президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«Я смотрел предложения на Booking сроком на две недели. И мне система выдала только один вариант — номер за 2 млн руб. Точно такая же история с посуточной арендой квартир. Цены варьируются в пределах 20−30 тыс. руб. за сутки. Если кто-то не сможет поселиться в Москве, то можно рассмотреть предложение в красивых городах Золотого кольца, в которых жилье недорого. До столицы в таком случае можно бесплатно по паспорту болельщика добраться на “Сапсане”», — сказал он.

Уже сейчас практически невозможно арендовать и машину на время проведения мундиаля в Москве. Поэтому, как говорят риэлторы, наибольшим спросом у нанимателей пользуются объекты, до которых можно добраться на общественном транспорте.