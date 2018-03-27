Митинг скорби: Екатеринбург не остался в стороне от трагедии
Случившейся в Кемерово.
Случившейся в Кемерово.
27 марта в уральской столице на площади Труда, начиная с 14.00, прошел митинг скорби в память о жертвах трагедии в Кемерово, где во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, большая часть из которых — дети.
Стихийный мемориал был организован у фонтана «Каменный цветок». Время начала мероприятия было выбрано неслучайно — пожар в «Зимней вишне» начался примерно в 14.00. Впрочем, люди на Площади Труда стали собираться задолго до запланированных минут.
Жители Екатеринбурга, не оставшиеся в стороне от трагедии, несли собой на митинг скорби цветы и мягкие игрушки. Многие держали в руках свечи.
Среди сочувствующих были люди самого разного возраста — от детей до стариков. Малыши, пришедшие на митинг с родителями, оставляли у мемориала памяти игрушки. Возможно, даже свои.
В 14.00 организатор митинга Евгений Рон объявил минуту молчания. Многие не могли сдержать слез.
Екатеринбуржцы, пришедшие в этот промозглый день на митинг скорби, говорили о необходимости объявить в стране общенациональный траур в память о погибших в «Зимней вишне».
Андрей Еланцев рассказал на митинге о том, что важно ценить каждый момент, проведенный рядом со своими детьми, потому что жизнь — непредсказуемая штука.
Пожар, унесший жизни как минимум 41 ребенка и 23 взрослых, вспыхнул в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» днем 25 марта 2018 года. Среди основных причин возгорания называются замыкание электропроводки и использование открытого огня. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по трем статьям УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), задержаны пятеро подозреваемых. Ведутся розыски свидетелей огненного ЧП.
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