На челябинских дорогах появятся камеры-невидимки

Право следить за автолюбителями в этом году получила компания из Нижнего Новгорода. Прежние камеры сейчас находятся в спящем режиме. Новая техника более компактна, ее непросто заметить. Также недоступна она для радар-детекторов. Комплексы называются «Птолемей-СМ». Они контролируют сразу четыре полосы, потребляют меньше энергии и фиксируют четыре основных типа нарушения: превышение скорости, проезд на красный свет, заезд на стоп-линию и поворот из неправильного ряда.