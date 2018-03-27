На челябинских дорогах появятся камеры-невидимки

Право следить за автолюбителями в этом году получила компания из Нижнего Новгорода. Прежние камеры сейчас находятся в спящем режиме. Новая техника более компактна, ее непросто заметить. Также недоступна она для радар-детекторов. Комплексы называются «Птолемей-СМ». Они контролируют сразу четыре полосы, потребляют меньше энергии и фиксируют четыре основных типа нарушения: превышение скорости, проезд на красный свет, заезд на стоп-линию и поворот из неправильного ряда.
Камеры смонтированы в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Златоусте и Миассе. Кроме того, оператор обещает разместить и более современный видеофиксатор под названием «Интегра-С», он различает 28 типов нарушений — даже такой, как езда без ближнего света фар.
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