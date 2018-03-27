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14:58 (мск), источник: СуперОмск

МЧС взяло на себя ответственность за пожарную безопасность омского цирка

Во вторник, 27 марта, в МЧС по Омской области рассказали о результатах проверки цирка с точки зрения пожарной безопасности.

Как писал ранее «СуперОмск», в редакцию поступала информация о недоделках во время реконструкции зрелищного заведения в 2016 году.

В частности, автор анонимного письма сообщал об отсутствии в системе дымоудаления ПДК-12 таких компонентов, как вентилятор ПДК-12, ВИР-800−14−1-RDO, щит автоматики и управления клапанами, автоматики систем ВД 1.1, ВД 1.2, ВД 1.3, ВД.1.4, ключевых элементов в системе пожарной безопасности. Также указывалось на отсутствие вентиляции и системы видеонаблюдения. В самом цирке эту информации до сих пор не прокомментировали. Ушла от ответа и директор учреждения.

Ответственность за пожарную безопасность омского цирка взяли на себя представители регионального МЧС.

«Я сам обходил здание цирка, как обычный посетитель. Никаких нарушений я там не увидел. Более того проверка не выявила неисправности путей эвакуации», — подчеркнул Андреев.

Отметим, что реконструкция омского цирка обошлась в 440 млн рублей. Пожарная безопасность здания стала особенно актуальной после трагедии в ТЦ в Кемерово, унесшей жизни 64 человек.

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