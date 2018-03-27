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14:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, какими будут весна и лето 2018 в Башкирии

Метеорологи дали прогноз на весну 2018 в Башкирии.

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Наконец, стал известен прогноз погоды на весну и лето 2018 в Башкирии. Жители республики по-настоящему заждались. Что поделать, март совсем не радовал нас теплыми весенними денечками и радостной звонкой капелью: то морозы под — 20, то снегопады заваливали город под самые крыши домов. Спешим успокоить наших читателей: весна обязательно наступит. Башкирские синоптики прогнозируют, что заморозки отступают, и в апреле — мае никаких погодных сюрпризов не ожидается.

По данным Росгидрометцентра, в республике в апреле-сентябре 2018 года ожидается температурный режим, близкий к средним многолетним значениям. Это значит, что аномальной жары или лютых морозов не стоит опасаться. В среднем, по Башкирии в апреле ожидается потепление до +3, +5 градусов, в мае воздух прогреется до +10, +14 градусов, а летом столбик термометра вряд ли превысит отметку в +20 градусов. Хотя в северных районах Башкирии июль обещает быть жарким, так что стоит запасаться солнцезащитными кремами.

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Что касается среднемесячной нормы осадков, то проливных дождей или засухи также в республике не предвидится. Лишь на востоке Башкирии в июле ежемесячная норма осадков может превысить свои показатели.

МАРТ ПРОВОДИТ НАС СОЛНЕЧНОЙ ПОГОДОЙ.

Последние дни марта будут довольно прохладными, но и солнце нас порадовать успеет. Уже завтра, в четверг, в Уфе начнет стремительно падать температура воздуха, к пятнице столбик термометра опустится до -4 днем и -14 ночью.

Все это дело будет сопровождаться сильными ветрами, вплоть до штормовых. Сотрудники МЧС уже предупредили жителей республики об опасности падения старых деревьев и даже билбордов. Нашим читателям мы советуем быть осторожными.

АПРЕЛЬ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ДОЖДЛИВЫМ.

Первая неделя апреля не порадует жителей Башкирии ясными солнечными деньками. И хотя днем по республике воздух прогреется до +2 градусов, ожидается снег и снег с дождем. Дождливая погода сохранится в течение месяца, так что впору обновить резиновые сапоги и обзавестись прочным зонтом.

Вторая неделя месяца ожидается прохладной, температура днем опустится до — 4, -5 градусов, ночью — до — 8, -10.

Зато во второй половине апреля в республике окончательно воцарится весеннее тепло: местами днем воздух прогреется до +12 градусов. В целом, погодные условия в апреле не будут отличаться от показателей прошлых лет.

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