Синоптики рассказали, какими будут весна и лето 2018 в Башкирии
Метеорологи дали прогноз на весну 2018 в Башкирии.
Метеорологи дали прогноз на весну 2018 в Башкирии.
Наконец, стал известен прогноз погоды на весну и лето 2018 в Башкирии. Жители республики
По данным Росгидрометцентра, в республике в
Что касается среднемесячной нормы осадков, то проливных дождей или засухи также в республике не предвидится. Лишь на востоке Башкирии в июле ежемесячная норма осадков может превысить свои показатели.
МАРТ ПРОВОДИТ НАС СОЛНЕЧНОЙ ПОГОДОЙ.
Последние дни марта будут довольно прохладными, но и солнце нас порадовать успеет. Уже завтра, в четверг, в Уфе начнет стремительно падать температура воздуха, к пятнице столбик термометра опустится до -4 днем и -14 ночью.
Все это дело будет сопровождаться сильными ветрами, вплоть до штормовых. Сотрудники МЧС уже предупредили жителей республики об опасности падения старых деревьев и даже билбордов. Нашим читателям мы советуем быть осторожными.
АПРЕЛЬ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ДОЖДЛИВЫМ.
Первая неделя апреля не порадует жителей Башкирии ясными солнечными деньками. И хотя днем по республике воздух прогреется до +2 градусов, ожидается снег и снег с дождем. Дождливая погода сохранится в течение месяца, так что впору обновить резиновые сапоги и обзавестись прочным зонтом.
Вторая неделя месяца ожидается прохладной, температура днем опустится до — 4, -5 градусов, ночью — до — 8, -10.
Зато во второй половине апреля в республике окончательно воцарится весеннее тепло: местами днем воздух прогреется до +12 градусов. В целом, погодные условия в апреле не будут отличаться от показателей прошлых лет.
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