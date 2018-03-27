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15:14 (мск), источник: ИА Татар-информ

Сильные метели и снегопад ожидаются в ближайшие сутки в Татарстане

(Казань, 27 марта, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, в ближайшие сутки ожидаются сильные метели и снегопад, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

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Источник: ИА Татар-информ

Во вторник после 22 часов вечера и до 18 часов 28 марта из-за метелей видимость ухудшится до 500 метров, возможно образование гололеда и снежных заносов на дорогах, ожидается также обильный снегопад.

Сотрудники МЧС рекомендуют водителям соблюдать повышенную осторожность при движении и отказаться от дальних поездок, а пешеходам не рекомендуется перебегать скользкую дорогу перед автомобилями, следует использовать светоотражающие жилеты и двигаться только навстречу движению авто.

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