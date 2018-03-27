Сильные метели и снегопад ожидаются в ближайшие сутки в Татарстане
(Казань, 27 марта, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, в ближайшие сутки ожидаются сильные метели и снегопад, сообщает
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