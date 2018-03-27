Реальная любовь. Мужчина сделал предложение возлюбленной с помощью фильма

Канадца Аллана Хьюза, пожалуй, можно считать одним из самых находчивых влюбленных. Для того, чтобы сделать предложение своей девушке Марии, он записал видео, повторив сцену из фильма «Реальная любовь».

Свой ролик Аллан вмонтировал в настоящий фильм, который они смотрели вместе с возлюбленной.

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​Кстати, в записи видео-предложения приняли участие родители и младший брат Марии, а потому эффект получился еще более неожиданным.

​По словам жениха, он был уверен, что девушка ответит согласием, но начал волноваться, когда во время просмотра их любимого фильма она начала засыпать.

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​Я очень боялся, что она заснет и все пропустит. Мне даже пришлось ее будить. Аллан Хьюз

​А вот для Марии кино с сюрпризом оказалось настоящим шоком. Девушка призналась, что чувствовала, что возлюбленный скоро сделает ей предложение, но никак не ожидала получить его через экран телевизора, смотря фильм у себя дома.