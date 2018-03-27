Реальная любовь. Мужчина сделал предложение возлюбленной с помощью фильма
Он явно заслуживает особый приз за смекалку.
Он явно заслуживает особый приз за смекалку.
Канадца Аллана Хьюза, пожалуй, можно считать одним из самых находчивых влюбленных. Для того, чтобы сделать предложение своей девушке Марии, он записал видео, повторив сцену из фильма «Реальная любовь».
Кстати, в записи
По словам жениха, он был уверен, что девушка ответит согласием, но начал волноваться, когда во время просмотра их любимого фильма она начала засыпать.
Я очень боялся, что она заснет и все пропустит. Мне даже пришлось ее будить.
А вот для Марии кино с сюрпризом оказалось настоящим шоком. Девушка призналась, что чувствовала, что возлюбленный скоро сделает ей предложение, но никак не ожидала получить его через экран телевизора, смотря фильм у себя дома.
Находчивый канадец снял на видео и сам момент, когда Мария увидела врезанную сцену с предложением и то, как после этого он опустился на колено в реальности и протянул ей кольцо.
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