Проверки торгово-развлекательных центров в Пермском крае начнутся с 28 марта

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— Во вторник прокурор Пермского края Вадим Антипов направил в районные прокуратуры поручения о проверках торговых центров, — сообщили в краевой прокуратуре. — Проверки начнутся уже с 28 марта. В них примут участие кроме сотрудников прокуратуры специалисты Госпожнадзора, а также гражданской защиты и жилищной инспекции, потому что проверки будут комплексные.

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Напомним, после трагедии в Кемерово было решено проверить на пожарную безопасность все торгово-развлекательные и торгово-административные центры.

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев, в первую очередь будут проверены ТРЦ площадью более 3 тысяч квадратных метров. Таких в Прикамье 87.

Конечно, сейчас владельцы торговых центров предупреждены о проверках и постараются подготовиться к приходу комиссии. Но от того, что нарушения будут экстренно исправлены, хуже не будет никому. Зато если во время проверки будут выявлены отсутствие противопожарной сигнализации или наглухо закрытые двери запасных выходов, будут составлены акты прокурорского реагирования. В случае грубых нарушений прокурор может обратиться в суд с требованием приостановить эксплуатацию объекта до полного устранения.