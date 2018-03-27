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15:14 (мск), источник: ИА Башинформ

Паралимпиец из Башкирии стал победителем альтернативных Олимпийских игр

УФА, 27 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Башкирский паралимпиец Александр Давидович, которого не пригласили на Игры в Пхенчхане-2018, выиграл Открытые Всероссийские спортивные соревнования в городе Пересвет Московской области.

По данным пресс-службы республиканского министерства молодежной политики и спорта, помимо бронзовой медали, завоевал и «золото» в лыжном спринте в классе спортсменов, выступающих «сидя», завершив гонку с итоговым временем 02:31,85.

На вторую ступень пьедестала поднялся Роман Петушков из Москвы, на третью — Иван Голубков из Республики Коми.

Альтернативные Олимпийские игры для российских спортсменов завершатся 29 марта.

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