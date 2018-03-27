Паралимпиец из Башкирии стал победителем альтернативных Олимпийских игр
УФА, 27 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Башкирский паралимпиец Александр Давидович, которого не пригласили на Игры в Пхенчхане-2018, выиграл Открытые Всероссийские спортивные соревнования в городе Пересвет Московской области.
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