Ртутные лампы, тонометры и термометры ростовчане смогут сдать бесплатно
Специализированный автомобиль для сбора ртутьсодержащих отходов будет курсировать по Ростову 31 марта. Такую акцию ежегодно проводят власти Ростова.
Специализированный автомобиль для сбора ртутьсодержащих отходов будет курсировать по Ростову 31 марта. Такую акцию ежегодно проводят власти Ростова.
Бесплатно и экологично можно будет утилизировать все ртутьсодержащие предметы: лампы, тонометры, градусники. Намечено 8 точек сбора в разных районах города.
Первым пунктом станет Советский район: перекресток Зорге/Стачки, парковка у входа в парк «Плевен», рядом с памятником
Следующие четыре точки располагаются последовательно. В Пролетарском районе с
Напомним, ртуть очень опасна, загрязнение этим элементом наносит существенный вред здоровью и жизни человека. Ядовиты только пары и растворимые соединения ртути. При температуре 18 °C начинается интенсивное испарение ртути в атмосферу, вдыхание такого воздуха способствует её накоплению в организме, откуда она уже не выводится (как и другие тяжелые металлы). При отравлении ртутью поражается нервная система, почки, печень и
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