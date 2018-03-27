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15:56 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

28 марта в трех районах Казани планируется отключение электричества

Света не будет в ряде домов Авиастроительного, Вахитовского и Советского районов города.

(Город Казань KZN.RU, 27 марта). 28 марта в трех районах Казани планируется отключение электричества. Это связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей.

С 9.00 до 17.00 электричество будет отключено в домах частного сектора Авиастроительного района по улицам Верхоянская, Песочная и Пихтовая.

С 8.00 до 17.00 отключение электричества коснется жителей Вахитовского района, а именно домов №№ 48, 50, 56, 62, 63, 66, 70 по ул. Нариманова; №№ 41, 49 по ул. Г. Камала; № 3 по ул. Заводская.

С 9.00 до 18.00 света не будет в частном секторе поселка Новая Сосновка Советского района на улицах Вишневая, Лесная, Сливовая и Спортивная.

Полный график отключения света на текущую неделю опубликован в специальном разделе на портале KZN.RU.

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