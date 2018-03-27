(Город Казань KZN.RU, 27 марта). 28 марта в трех районах Казани планируется отключение электричества. Это связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей.

С 9.00 до 17.00 электричество будет отключено в домах частного сектора Авиастроительного района по улицам Верхоянская, Песочная и Пихтовая.

С 8.00 до 17.00 отключение электричества коснется жителей Вахитовского района, а именно домов №№ 48, 50, 56, 62, 63, 66, 70 по ул. Нариманова; №№ 41, 49 по ул. Г. Камала; № 3 по ул. Заводская.

С 9.00 до 18.00 света не будет в частном секторе поселка Новая Сосновка Советского района на улицах Вишневая, Лесная, Сливовая и Спортивная.