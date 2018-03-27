В Петербурге начали строительство первого в России Дома милосердия
В Выборгском районе Северной столицы на улице
В Выборгском районе Северной столицы на улице
Идея создания комплекса появилась еще в начале 2000-х, однако ее реализации мешали то земельные вопросы, то отсутствие средств, то недостаточная поддержка города. Теперь параллельно с храмом на участке начнут строить шестиэтажное здание
Учредитель «пилотного» благотворительного проекта — приход храма Державной иконы Божией Матери на проспекте Культуры, где вот уже более 15 лет действует Служба милосердия, и его настоятель, профессор медицины, протоиерей Сергий (Филимонов). По словам священнослужителя, медицинскую «сторону» проекта будет представлять
Также на территории комплекса будет открыт пансионат для временного проживания нуждающихся с благотворительными обедами,
— Этот объект можно назвать многострадальным, так как речь о нем ведется уже долгие годы, но только сейчас начались
Кстати, имя Василия Великого было выбрано для храма вовсе не случайно: именно этот святой считается одним из основоположников благотворительных традиций. В IV веке он создал в Кесарии (древний город на территории современно Израиля) больницу для бедных и странноприимный дом.
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