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16:01 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге начали строительство первого в России Дома милосердия

В Выборгском районе Северной столицы на улице Сантьяго-де-Куба состоялась установка первой закладной сваи храма святого Василия Великого, который станет центром первого в России православного Дома милосердия.

Идея создания комплекса появилась еще в начале 2000-х, однако ее реализации мешали то земельные вопросы, то отсутствие средств, то недостаточная поддержка города. Теперь параллельно с храмом на участке начнут строить шестиэтажное здание медико-социального центра, а закончить основные работы планируют в течение двух лет.

Учредитель «пилотного» благотворительного проекта — приход храма Державной иконы Божией Матери на проспекте Культуры, где вот уже более 15 лет действует Служба милосердия, и его настоятель, профессор медицины, протоиерей Сергий (Филимонов). По словам священнослужителя, медицинскую «сторону» проекта будет представлять клинико-диагностический центр с самым современным оборудованием, а также сестринский уход, в особенности за престарелыми людьми и теми, кто перенес тяжелые операции. Обусловлено это тем, что реабилитации уделяется сегодня мало внимания, отметил он.

Также на территории комплекса будет открыт пансионат для временного проживания нуждающихся с благотворительными обедами, духовно-просветительский центр и центр помощи семье, в частности, молодым матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

— Этот объект можно назвать многострадальным, так как речь о нем ведется уже долгие годы, но только сейчас начались какие-то сдвиги. Кто-то думает, что милосердие — это утереть слезу или взять за руку умирающего. И это тоже, но само понятие милосердия гораздо шире. Надеюсь, что этот центр станет тем местом, где его можно будет увидеть воочию, — подчеркнул председатель попечительского совета проекта, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, епископ Кронштадский Назарий (Лавриненко).

Кстати, имя Василия Великого было выбрано для храма вовсе не случайно: именно этот святой считается одним из основоположников благотворительных традиций. В IV веке он создал в Кесарии (древний город на территории современно Израиля) больницу для бедных и странноприимный дом.

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