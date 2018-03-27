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16:07 (мск), источник: ТАСС

Глава Гидрометцентра: ситуация с паводками в регионах Сибири в ближайшие дни будет сложной

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Гидрометцентр РФ прогнозирует сложную паводковую ситуацию в регионах Западной и Средней Сибири в ближайшие дни. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Источник: РИА "Новости"

Ранее региональное МЧС сообщило, что талые воды подтопили более 1,2 тыс. домов и более 3 тыс. приусадебных участков в Алтайском крае, в регионе продолжается сход талых стоков в низменности при резком потеплении и большом количестве выпавших ранее осадков.

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«В течение ближайших нескольких дней мы не ожидаем, что ситуация там будет улучшаться», — сказал Вильфанд, добавив, что ухудшений также не ожидается.

По его словам, на юге Западной и Средней Сибири, в густонаселенных районах Кемеровской области, Алтайского края, Тувы, Хакасии «температура в течение ближайших пяти дней будет очень высокая, будет превышать норму почти на 8−10 градусов». Столбики термометров покажут 10−15 градусов тепла.

При этом Вильфанд подчеркнул, что в целом в этом году половодье не будет таким сложным, как в 2016 и 2017 годах.

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