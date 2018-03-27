Видео: На уральских реках начали взрывать лед
На реках Свердловской области гремят взрывы: накануне начала паводка взрывают лед.
На реках Свердловской области гремят взрывы: накануне начала паводка взрывают лед.
«Вскрывать» реки начали с севера области — с реки Тура. Взрывные работы прошли в Верхотурском и Слободотуринском районе, от ледовой нагрузки освободили пять мостов.
Как сообщили «РГ» в ГУ МЧС по Свердловской области, процесс подготовки к разрушению льда занимает несколько часов. Сначала
Взрывные работы — не единственный способ предотвращения ледовых заторов. Спасатели бурят скважины в местах, где русла рек резко сужаются, — например, у деревни Кодинка, на реке Исеть ежегодно сверлят более трехсот отверстий диаметром 18 сантиметров.
По прогнозам синоптиков, реки в регионе освободится ото льда к концу апреля. Сейчас толщина льда на водоемах — от 40 до 80 сантиметров, но лед уже подтаявший, рыхлый, на который тем не менее все еще выходят отчаянные рыбаки. Для обследования водоемов в этом сезоне на Среднем Урале впервые используют новые технологии — беспилотный летательный аппарат и аэробот. «Встречаем весну во всеоружии», — говорит заместитель начальника Центра ГИМС МЧС РФ по Свердловской области Михаил Зайцев.
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