Видео: На уральских реках начали взрывать лед

«Вскрывать» реки начали с севера области — с реки Тура. Взрывные работы прошли в Верхотурском и Слободотуринском районе, от ледовой нагрузки освободили пять мостов.

Как сообщили «РГ» в ГУ МЧС по Свердловской области, процесс подготовки к разрушению льда занимает несколько часов. Сначала специалисты-взрывники бурят скважины на толщину льда, в них закладывают взрывчатое вещество — аммонит. Для освобождения одного моста необходимо до 40 скважин, в которые закладывают 50−100 килограммов взрывчатки.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gbNsPGBFkGA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Взрывные работы — не единственный способ предотвращения ледовых заторов. Спасатели бурят скважины в местах, где русла рек резко сужаются, — например, у деревни Кодинка, на реке Исеть ежегодно сверлят более трехсот отверстий диаметром 18 сантиметров.