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15:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские театры отменили спектакли в связи с общенациональным трауром 28 марта

В городе перенесли 7 постановок.

Театры Воронежа отменят и перенесут постановки в среду, 28 марта. Меру примут в соответствии с указом президента РФ об общенациональном трауре по погибшим в Кемерово. Владимир Путин подписал указ о трауре во вторник, 27 марта.

Театр кукол «Шут» перенес две постановки «Али-Баба» на 21 апреля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в администрации театра. Спектакли были назначены на 10:30 и 14:30 среды, 28 марта. Сотрудники Воронежского государственного театра оперы и балета перенесли отчетный концерт детской школы искусств № 7 на 30 апреля. Спектакль «Юнона и Авось», запланированный 28 марта, назначили на 10 мая.
Воронежский дом актера перенес церемонию награждения победителей ежегодного театрального конкурса «Браво» на 29 марта. Мероприятие начнется в 19:00 в конференц-зале.

Воронежский театр юного зрителя отменил две постановки. Показы спектакля «Веселый Роджер» были назначены на 12:00 и 15:00. Как отметил главный режиссер театра Вадим Кривошеев, «постановки или перенесут, или вернут деньги — как будет удобно зрителям».

Воронежский академический театр имени Кольцова отменил премьеру постановки «Куда летишь, кукушечка?». На какую именно дату перенесут спектакль, решат в течение дня. В Воронежском камерном театре на 28 марта был запланирован студенческий спектакль «Власть тьмы». По словам администратора театра, решение об отмене постановки пока обсуждается, поскольку спектакль «даже не стоит в афише».

В Никитинском театре постановок на 28 марта не было запланировано.

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