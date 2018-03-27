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16:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре разрешили продавать алкоголь в жилых домах

Депутаты Самарской губернской думы рассмотрели поправки в «антиалкогольный» закон.

Источник: Reuters

Прокуратура потребовала отменить ограничения, которые касаются продажи спиртных напитков в заведениях общепита. По мнению надзорного ведомства, запрет продаж алкоголя в так называемых «разливайках» противоречит нормам федерального законодательства.

Напомним, сейчас продавать алкоголь нельзя в кафе и барах с залом меньше 50 квадратных метров, а также в тех, которые находятся в многоэтажных домах.

Большинство депутатов проголосовало за отмену ограничений.

Кроме того, в депутаты губдумы собираются направить в государственную думу законопроект о запрете продажи спиртных напитков в барах и магазинах, которые находятся в многоэтажках, с 23:00 до 8:00.

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