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16:23 (мск), источник: Интерфакс

Франция введет обязательное дошкольное образование для детей от трех лет

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник объявил, что с сентября 2019 года дети в возрасте от трех лет должны будут в обязательном порядке посещать детские сады, сообщают французские СМИ.

До сих пор во Франции обязательное обучение начиналось с шести лет, однако с 1989 года каждый ребенок имеет законное право на место в дошкольном образовательном учреждении с трехлетнего возраста.

По данным министерства образования Франции, в 2015—2016 учебном году почти 98% трехлетних детей во Франции учились в дошкольных образовательных учреждениях, однако этот показатель неоднороден в разных частях страны. Так, в этот период в Париже обучались в детских садах около 93% детей трехлетнего возраста, в то время как на Корсике этот показатель составил 87%, а на заморских территориях Франции — лишь 70%.

«Надеюсь, что благодаря этому нововведению с начала учебного года в 2019 году мы сможем исправить эту неприемлемую разницу», — сказал Макрон на конференции, посвященной дошкольному образованию в стране.

Он также пообещал, что дошкольное образование «и в будущем будет оставаться важным элементом французской системы образования».

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