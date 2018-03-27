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16:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Сотни ростовчан несли игрушки и цветы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Страшная трагедия в городе Кемерово, где в здании ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, не оставила равнодушных. В огне погибли 64 человека. Кажется, эта боль затронула многих людей. Выразить свою поддержку людям, потерявшим родных и близких, пришли сотни ростовчан от мала до велика. Многие из них несли цветы, мягкие игрушки и свечи.

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8
фотографий
8
фотографий

«ДЕТИ ПОПАЛИ В УЖАСНЫЕ ТИСКИ БИЗНЕСА»

Памятник «Мать и дитя» — находится в самом центре Ростова-на-Дону, на углу главной улицы города Большой Садовой и проспекта Театрального. Молодая женщина, присев на одно колено одной рукой прижимает к себе ребенка, а другой — протянутой к небу, голубя — символ мира на Земле. Но, пожалуй, за почти четыре десятка лет — столько скульптура находится здесь, вряд ли помнит столько скорби.

Начиная с полудня, люди, которые несли в руках цветы, останавливались возле постамента и молча укладывали к подножью частичку своей боли. «Кемерово, Ростов-на-Дону с вами. Соболезнуем родным и близким», — плакат с этой надписью и горящая свеча в ладони, как ничто другое отражало настроение тех, кто пришел в этот день.

Многие минутами не отводят глаз от постамента и цветов, но говорить отказываются.

— Потеря любого близкого человека — это трагедия на многие годы, — поделился с «КП-Ростов» Владимир Епифановский. — Мы пришли сюда по велению своего сердца и души, для того чтобы поскорбить и почтить память ни в чем неповинных людей, которые попали в ужасные тиски бизнеса. Бизнес — часто бывает источником таких бед. Некоторые комерсанты в погоне за заработками и массовостью забывают об элементарной безопасности. Лично меня это возмущает. Знаете, в моей семье все переживают из-за этой трагедии в Кемерово. И даже сейчас, когда я про нее говорю, у меня сдавливает горло.

«ВОСПРИНЯЛА КАК ЛИЧНУЮ ТРАГЕДИЮ»

В тот день не было ни громких слов, ни речей. Лишь давящая тишина и слезы, которые стояли в глазах у тех, кто сжимал в руках плюшевых зайцев и мишек.

— Обидно что такие вещи происходят, — не скрывая слез говорит Ирина, студентка ростовского вуза. — Такого не должно было быть никогда и нигде. Это издевательство над людьми. Например, сегодня в нашем университете стали проверять пожарную сигнализацию. Это смешно! Понятно почему это сделали сейчас, и не сделали бы еще несколько лет, если бы не события в Кемерово. Мне не понятно почему эту трагедию вообще допустили и она произошла.

Уже сейчас у памятника «Мать и дитя» — сотни мягких игрушек, игрушечные экскаваторы и грузовики, инопланетяне, куклы Барби и красное море цветов из гвоздик, перевязанных траурной лентой. Одна из ростовчанок принесла медведя в человеческий рост. Другая — Дарья Усарова, пришла вместе со своими маленькими детками.

— Просто нет ни слов, ни эмоций, чтобы осознать то, что произошло, — рассказала она сайту rostov.kp.ru. — Три дня я была в диком напряжении, постоянно следила за новостями. А когда выяснилось, что в таких ужасных обстоятельствах погибли дети, состояние был очень подавленным. Я это восприняла как личную трагедию. Я сама мама. И даже не могу представить ни чувств родителей, ни их состояние, потому что это очень страшно. Для нас было очень важно сегодня прийти и хоть как-то почтить память погибших. Хотя это и такая малость. Им не возможно помочь, но как-то выразить свое соболезнование их близким мы были обязаны.

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